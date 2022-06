사진=채령 인스타그램

있지 채령이 주부9단 같은 모습을 보였다..13일 채령은 자신의 인스타그램을 통해 "채령 퀴즈 & 믿지 정답으로 완성된 #령이왔쌈"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 채령은 앞치마를 두른 채 요리를 하고 있는 모습. 긴 웨이브 머리로 우아함을 더했다.한편 있지는 지난해 4월 미니 4집 ‘GUESS WHO’(게스 후)와 타이틀곡 '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝)을 발매했다. 이어 9월 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)를 전 세계 동시 발매하고 타이틀곡 'LOCO'(로꼬)로 활동했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr