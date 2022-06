방탄소년단 정국, '아임 온 잇 챌린지'서 뽐낸 청량美…현실 '꽃미남 매력'

방탄소년단(BTS) 정국이 가상 현실 속에서 존재할 청량미 터지는 꽃미남 매력으로 시선을 강탈했다.최근 현대 모터스튜디오 공식 SNS에서는 글로벌 모델 방탄소년단을 앞세워 현대 모터스튜디오 제페토 오픈 소식과 'I'm On It 챌린지' 이벤트의 홍보 영상을 공개했다.해당 'I'm On It 챌린지'는 다양한 모빌리티 라이프스타일을 체험할 수 있도록 새롭게 오픈한 현대 모터스튜디오 제페토에서 Hyundai X BTS 이미지와 사진도 찍고 굿즈 세트를 받아가는 이벤트이다.특히 홍보 영상 속 방탄소년단 멤버 정국은 청청 세트 룩을 입고 뒷 머리를 길게 기른 '멀릿 헤어'와 입술 피어싱으로 남다른 트렌디함을 뽐내며 보는 이들의 눈길을 강탈했다.평소 귀여운 외모로 사랑 받고 있는 정국은 귀염뽀작한 제스처와 순수한 눈빛, 그리고 댕댕미 터지는 미소 등으로 앙증 맞은 아바타 같은 매력을 자랑하며 보는 이들을 사르르 녹였다.또 정국은 오목 조목한 이목구비의 예쁘장하면서 잘생긴 잘생쁨한 비주얼도 여심을 설레게 했다.정국은 호감을 주는 톤과 감미로운 꿀보이스로 "메타버스 공간 안에~" "만나보세요~" 라 말하며 보는 이들의 귀도 사로잡았고 현대 모터스튜디오에 대한 궁금증과 이벤트에 대한 기대감도 안겼다.이를 본 팬들은 "정국이 모습이 뭔가 귀엽고 앙증 맞은 아바타 같아" "청량미 뿜뿜 터지네 청청 패션 너무 좋아" "뽀작뽀작 손♥ 순둥한 눈망울♥ 귀엽다" "광고에서도 사랑스러움 귀여움 잘생김은 여전함 눈호강 제대로야" "항상 느끼지만 정국이 꿀보이스랑 톤 너무 좋다 성우 재질" "전정국 완전 꽃미남 소중하게 사랑스러워" "정국아 메타버스 공간에서 만나자~♥ 보고싶어" 등 다양한 반응을 드러냈다.한편, 'I'm On It 챌린지' 이벤트 참여 방법은 오는 14일까지 제페토 내 '다운타운 (미래)'에 접속하여 현대 모터스튜디오 제페토에 입장한 뒤 Hyundai x BTS 이미지를 찾아 제페토 아바타 인증샷을 찍고 '#현대모터스튜디오', '#Imonit챌린지' 필수 해시태그와 함께 개인 인스타그램에 업로드하면 된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr