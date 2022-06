방탄소년단 진, 데뷔 9주년. .K-POP 대표 솔로 아티스트 아이콘

방탄소년단(BTS) 진의 데뷔 9주년을 맞아 전 세계 팬들의 은빛 해시 물결로 축제의 장이 펼쳐졌다.6월 4일 진의 데뷔 9주년을 기념하기 위해 팬들은 트위터를 통해 '9 YEARS WITH JIN'와 해시태그 '#석지니등장_9주년', '#석진이와_함께한 9년','#9YearsWithJin' 등으로 축하하며, 트위터 실시간 트렌드를 뜨겁게 달궜다.월드 뮤직 어워드(World Music Awards)는 공식 트위터 계정을 통해 "정확히 9년 전, #JIN은 #BTS 멤버로서 첫 데뷔 티저 사진을 공개했습니다. 오늘은 진과 함께 한 지 9년이 되는 날입니다. 해피 9주년 #KIMSEOKJIN"이라는 축하의 글을 게시하며 진에 대한 애정을 드러냈다.진의 축하 해시태그 '#석지니등장_9주년'이 전 세계 실시간 트렌드 5위, 대한민국 실시간 트렌드 1위, 인도네시아, 페루 실시간 트렌드 8위를 기록하는 등 막강한 화제성으로 주목을 받았다.이어 '9 YEARS WITH JIN'이 필리핀 실시간 트렌드 5위, 전 세계 실시간 트렌드 9위에 오르는 등 눈부신 화제성을 입증했다.진은 지난 2013년 6월 4일 소속사 빅히트의 공식 SNS를 통해 방탄소년단의 멤버로 소개된 후 올해로 데뷔 9주년을 맞은 글로벌 슈퍼스타로서 눈부시게 빛나고 있다.타이틀곡 ‘노 모어 드림(No More Dream)’으로 데뷔한 진은 타고난 재능과 완벽한 라이브 보컬과 퍼포먼스의 탁월한 성장으로 'Vocal King JIN'(보컬 킹 진)의 강력한 글로벌 브랜드 파워를 뽐내고 있다.최근 진은 첫 솔로 OST인 'Yours'(유어스)가 세계 최대 음원 검색 플랫폼 샤잠 '글로벌 TOP200' 차트에서 K팝 솔로곡 최초로 1위를 기록, 진은 K-POP을 대표하는 최정상 솔로 아티스트로서 독보적인 아이콘으로 자리매김하며 빛나고 있다.실버 보이스 진의 솔로곡과 자작곡들인 '어웨이크'(Awake), '에피파니'(Epiphany), '이 밤'(Tonight), '문'(Moon), '어비스'(Abyss), '슈퍼 참치'(Super Tuna) 등은 방탄소년단 앨범 중 베스트 곡들로 선정되며 글로벌 팬들뿐만이 아니라 대중들에게도 큰 사랑을 받고 있다.해외 연예 매체 올케이팝(allkpop)은 "진은 보컬리스트로서 자신의 가치를 알고 있으며, 자신의 곡에서 믿을 수 없는 멋진 테크닉을 보여주고 음악과 목소리가 결합하는 완벽한 아름다움, 예술을 매우 순수한 형태로 만든다."라며 진의 꾸준한 성장과 폭넓은 음악적 스펙트럼을 겸비한 싱어송라이터라고 극찬한 바 있다.방탄소년단 역시 6월 13일 데뷔 9주년을 맞이해 6월 한 달여 동안 팬 아미(ARMY)들을 위한 'BTS FESTA'(비티에스 페스타)를 진행한다.진은 오프닝으로 선보인 방탄소년단 가족사진에서 조각 같은 미모와 환상적인 피지컬, 완벽한 슈트 핏을 자랑하며 'Visual King JIN'(비주얼 킹 진)의 다채로운 매력을 선보이며 시선을 압도했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr