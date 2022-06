싱어송라이터 ‘백두산 (BDS)’의 첫 번째 싱글 앨범 '내 사랑은 그래'가 3일 발매됐다.이번 싱글 앨범 '내 사랑은 그래'는 ‘백두산(BDS)’이 인디 레이블 ‘네버더레스 서울 (NEVER THE LESS seoul)’에 합류한 뒤 처음 발매된 그의 데뷔 앨범이다.‘백두산 (BDS)’은 이 곡에 대해 “우리가 누군가를 만날 때, 서로 마음을 마주하며 나누고, 사랑을 각자의 방식으로 표현하다 보면 때론 아프고 눈물을 흘리기도 합니다. 그리고 일상으로 돌아와 하루하루 마주하다 보면 새로운 사랑을 마주치는 순간도 있다고 느끼는 것 같아요. 연애라는 단어 이전에 ‘사랑’ 이라는 단어를 생각하고 각자의 사랑의 방식과 표현은 다르며, 서로 다른 생각과 색을 가지고 있다는 점을 담아보고 싶었습니다.” 라고 이야기를 덧붙였다.이 곡의 작사와 작곡은 ‘백두산(BDS)’ 본인이 직접 하였고, 총괄 프로듀싱은 그에게 러브콜을 보냈던 ‘지프크락 (ZIPE KROCK)’이 도맡았다.그리고 최근 ‘Yng & Rich Records’ 유튜브 채널에서 방영 중인 ‘드랍 더 비트’에서 좋은 평을 받으며 주목받고 있는 래퍼 ‘스티피(STEEPY)’가 같은 회사 소속으로써 힘을 보태주었다. 또한, 뮤직비디오는 ‘네버더레스 서울 (NEVER THE LESS seoul)’ 산하 영상제작사인 ‘폴 더 크리스챤 (Paul the Christian)’에서 전담하여 맡으며 신인 아티스트인 ‘백두산(BDS)’에게 큰 힘을 보태주었다.우빈 텐아시아 기자 bin0604 @tenasia.co.kr