장원영 / 사진=장원영 인스타그램

아이브 장원영이 미모를 과시했다.장원영은 31일 자신의 인스타그램 계정에 "일하는 도중 빵 먹는 시간(Bread time in the middle of working)"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 따사로운 햇살을 맡으며, 여유로운 시간을 보내고 있는 장원영의 모습이 담겨있다.특히, 장원영의 뚜렷한 이목구비는 동화 속 공주님을 연상케 하고 있다.한편, 장원영이 속한 아이브는 최근 두 번째 싱글 '러브 다이브(LOVE DIVE)' 활동을 마무리했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr