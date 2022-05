방탄소년단(BTS) 정국이 인스타그램에 올린 영상이 11시간 35분 만에 2000만 조회수를 돌파하며 전 세계에서 두 번째로 빠른 속도, 아시아에서는 최단 속도를 기록했다.지난 21일 오전 12시 32분 정국은 자신의 인스타그램에 “Now!”라는 글과 함께 근황을 알리는 짧은 영상을 게재했다.영상 속 정국은 캄캄한 어둠 속에서 카메라 가까이 자신의 얼굴을 줌인하며 근황 모습을 전했다.날렵한 턱선과 뚜렷한 이목구비를 보여준 정국은 물오른 미모를 자랑하며 전 세계 팬들을 설레게 했다.화제성을 입증하듯 이 영상은 게시한지 30분 만에 300만 회 조회되었고 3시간 만에 1000만 조회수를 돌파하였다.또한, 11시간 35분 만에 2000만 조회수를 돌파하여 크리스티아누 호날두(맨체스터 유나이티드)에 이어 전 세계에서 두 번째로 빠른 기록, 아시아 셀럽으로서는 최단 1위 기록을 새로이 경신하였다.기존의 세계 최단 2위 및 아시아 최단 1위 기록인 13시간을 1시간 25분가량 앞당긴 기록이다.정국이 이 영상 배경음악으로 선곡한 “IDK You Yet”은 음원 플랫폼 ‘멜론’ 인기 검색어 1위에 오르며 주목을 받았다.이 곡을 부른 미국 싱어송라이터 Alexander 23은 자신의 트위터에 “내 음악을 들어줘 감사합니다” (thank you for listening to my song!)라는 메시지를 올려 정국에게 고마움을 전했다.또한, 인스타그램에는 팔로워에게 정국이 자신의 최애(bias)라고 답변한 수개월 전 DM 스크린샷을 공유하며 인연을 과시했다.현재 정국의 인스타그램은 Alexander 23뿐 아니라 Charlie Puth, Tom Morello, Lauv 등 미국의 유명 뮤지션들이 팔로우하고 있다.정국은 현재 인스타그램뿐 아니라 여러 SNS 서비스에서 기록을 보유하여 소셜킹의 면모를 뽐내고 있다.그가 2021년 트위터에 게시한 트윗은 전 세계에서 역대 가장 많은 ‘좋아요’를 기록한 TOP10 트윗(9위)에 포함되어 있다.TOP10 중 유일한 한국인일 뿐 아니라 미국인이 아닌 유일한 인물이다.틱톡에서는 그의 개인 해시태그 ‘#jungkook’이 인물 개인의 해시태그 중 전 세계 가장 높은 조회수(5월 23일 오전 8시 기준 1212억)를 기록하고 있다.이는 한국 아티스트 중 그룹과 개인을 통틀어 자신이 속한 BTS에 이어 2위를 기록한 것이다.방탄소년단은 다음달 10일 새 앨범 ‘프루프’(Proof)를 발표한다. 신곡은 총 3곡으로 방탄소년단의 과거와 현재, 미래에 대한 멤버들의 생각을 담았다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2 @tenasia.co.kr