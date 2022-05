'빌보드 2주 연속 1위' 방탄소년단 지민 'With You', 빌보드 핫트렌딩 송즈 차트 1위

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 빌보드 핫트렌딩 송즈 차트(Billboard Hot Trending Songs Chart)에서 2주 연속 1위의 전무후무한 신기록을 세웠다.빌보드 차트에 따르면 21일자 '빌보드 핫트렌딩 송즈' 주간 차트에서 지민의 OST 'With You'가 1위에 올라 지난주에 이어 2주 연속 1위를 기록했다.'With You'는 발매 첫주 '빌보드 핫트렌딩 송즈' 주간 차트에서 단 4일여 만의 집계 기록만으로 단숨에 2위에 오르는 기염을 토했으며, 14일자 주간 차트에서는 방탄소년단의 'Butter'(버터)를 꺾고 1위에 등극하는 파란을 일으켰다.이는 지난해 10월 이 차트 신설 이후 역대 4번째 1위를 차지한 것이자 개인 아티스트 최초이며 최고 순위 신기록을 수립한 것이며, 21일자 신규 차트에서도 2주 연속 1위의 영예를 안으며 솔로와 그룹 모두 2주 연속 1위 최초의 아티스트라는 유일무이한 기록 경신을 이뤄냈다.빌보드 핫트렌딩 송즈 차트는 트위터에서 가장 많이 언급된 곡의 실시간 순위를 알아볼 수 있는 차트로 매주 금요일부터 익주 목요일까지 1주일간의 집계로 주간 차트 순위를 발표한다.트위터리안들의 가장 많은 지지와 사랑을 받으며 가장 핫 한 노래인 'With You'의 2주 연속 1위 대기록은 평소 '트위터 황제'로 불리는 지민의 막강한 영향력과 인기 현실을 그대로 반영해, 앞으로도 이어질 신기록 행진에 대한 기대감이 커지고 있다.한편 지민의 'With You'는 발매 직후부터 여러 글로벌 플랫폼을 강타하는 음원 돌풍을 일으킨 곡으로 빌보드 '핫100' 차트 진입을 기대해볼만 했음에도 차트 진입이 용이한 금요일 발매가 아닌 4월 24일 일요일에 공개되어 불리한 집계 기간으로 아쉬움을 남긴 바 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr