'은빛 달과 지구는 하나' 방탄소년단 진, 치유와 안식처의 산증인 'Proof'(프루프)'

방탄소년단(BTS) 진이 글로벌 슈퍼스타 파워를 뽐내며 전 세계 실시간 트렌드를 뜨겁게 달궜다.방탄소년단은 지난 18일 공식 SNS계정을 통해 6월 발매 예정인 '프루프'(Proof) 앨범 수록곡의 스토리텔링이 담긴 '프루프 오브 인스퍼레이션'(Proof of Inspiration) 콘텐츠를 공개했다.실버 보이스 진의 은은한 내레이션으로 시작된 영상에는 다양한 풍경과 진의 일부 모습, 귀여운 그림, 직접 쓴 글씨와 함께 진심 어린 멘트로 팬들 마음을 촉촉이 적셨다.진은 이번 콘텐츠 두 번째로 공개된 영상에서 "저는 이번 앨범에서 'Moon'(문)과 'Jamais Vu'(자메뷰)를 수록해서 다시 한번 여러분께 들려드리고 싶었다"라고 소개했다.이어 "저랑 아미가 지구와 달처럼 떼려고 해도 뗄 수 없는 관계라는 걸 이제 모두가 인정하는 사실이다. 'Moon'(문)을 그런 의미로 만들었다는 건 이미 너무 잘 알려진 사실이고 이젠 제가 아미이고 아미가 저인, 거의 동화된 관계에 온 것 같다"라고 설명했다.진은 "제가 걸어왔던 시간들이 결국에는 아미 여러분들 없이는 있을 수 없던 거죠. 여러분들이 저 그리고 방탄소년단의 산증인 'proof'(프루프)가 아닌가 싶다"라며 팬들에 대한 진심 어린 애정을 내비쳤다.팬 사랑꾼 진의 스토리텔링 영상이 공개된 후 트위터에는 '#Proof_of_Jin'이 전 세계 실시간 트렌드 1위, 아르헨티나와 인도네시아 실시간 트렌드 1위, 멕시코 4위, 인도 5위, 에콰도르와 대한민국 9위, 미국 실시간 트렌드 12위에 오르는 등 폭발적 반응을 보였다.또 '#ProofOflnspiration2'가 전 세계 실시간 트렌드 1위, 페루 실시간 트렌드 1위, 베트남 2위, 인도와 인도네시아 3위, 진의 본명인 'Seokjin'이 전 세계 실시간 트렌드 5위, 아르헨티나 2위, 필리핀과 브라질 4위 등 높은 순위를 기록했다.이 밖에 'ARMY and ARMY', 'Jamais Vu'등도 전세계 실시간 트렌드 20위권 안에 오르는 등 글로벌 슈퍼스타 진의 파워와 인기를 여실히 보여줬다.<사진 4>영상 마지막에 진은 "자메뷰의 가사처럼 제가 지치고 힘들 때마다 항상 저에게 치유, 안식처가 되어준 멤버들과 아미 여러분들을 생각하면서 앞으로도 더 좋은 음악 들려드리도록 하겠다"라고 밝혀 글로벌 팬들을 감동으로 물들였다.특히 진의 자작곡 'Moon'(문)은 팬들은 지구, 진 자신은 지구를 항상 바라보며 맴도는 달로, 팬들에게 받은 사랑보다 더 많은 사랑을 주고 싶은 팬 사랑둥이 진의 따스한 마음을 가득 담은 러브송으로 많은 사랑을 받고 있다.진의 자작곡 'Moon'과 유닛곡인 '자메뷰'는 2020년 발매된 방탄소년단 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’에 수록된 곡들이다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr