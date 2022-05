방탄소년단 진, 멕시코 드라마에서 '가장 잘생긴 사람'으로 언급

방탄소년단(BTS) 진이 멕시코 드라마에서 '가장 잘생긴 사람'으로 언급돼 시선을 집중시켰다.최근 멕시코 방송국 라스 에스트레야스(Las Estrellas)의 TV 시리즈 '라 로사 데 과달루페'(La rosa de Guadalupe)에 등장 인물인 두 소녀의 대화에 진이 등장했다.극 중 '사라'라는 이름을 가진 소녀가 "가장 잘생긴 사람은 진이야"라고 말한 것.이어 사라는 친구에게 "그를 봐"라고 말하며 휴대폰 속에 있는 진의 사진을 보여주기도 했다.드라마 속에 등장한 진은 지난해 공개된 2021 BTS FESTA '소우주'의 콘텐츠 중 '방림이네 사진관'에서의 모습이다.파스텔톤의 핑크색 모자와 같은색 상하의를 착용한 진은 작은 계란형의 얼굴, 맑고 매끄러운 도자기 피부, 반짝거리는 큰 눈과 깊은 눈매, 오뚝하며 이상적인 콧대와 도톰한 입술, 완벽하게 아름다운 입매 등의 독보적인 미모로 보는 이들의 마음을 설레게 했다.'미모 천재', '비주얼킹'으로 불리고 있는 진은 넷플릭스(Netflix) 오리지널 시리즈 '소년심판'(Juvenile Justice), '산후조리원', '펜트하우스' 등의 인기 드라마에서도 이름이 등장해 열띤 인기와 최강의 영향력을 증명했다.또한 해외 드라마에서도 자주 언급되는 진은 필리핀 'Me and My House Daddy', 인도의 '30weds21', 태국의 '러블리 라이터'(Lovely Writer) 등에 여러가지 방식으로 등장해 세계적인 최고의 인기를 입증했다.항상 가까이에서 얼굴을 보는 멤버들에게도 몰표를 통해 '얼굴 천재', '조각상 같은 멤버' 1위로 선정된 진은 줄곧 "진 형을 처음 보고 이렇게까지 잘생긴 사람이 세상에 존재하다니 하고 감동받았어요", "진짜 세상에서 제일 잘생겼습니다" 등 멤버들과 연예인들, 함께 일한 감독이나 스탭 등 관계자들의 찬사를 받아왔으며 팬들과 대중은 물론 전문가들에게까지 세계 최고의 미남으로 인정받고 있다.진은 눈에 띄게 압도적인 미모로 방탄소년단을 처음 보는 사람에게조차 항상 "저 매우 잘생긴 사람의 이름이 무엇인가"라는 호기심과 궁금증을 불러일으키며 빌보드 '왼세남', 멜론뮤직어워드 '차문남', 중국 웨이보의 'P5남', 미국 ABC 뉴 이어스 로킹 이브의 '봄버자켓남', '유엔총회남' 등 수십 개가 넘는 별명을 가지고 있다.완벽한 비율을 갖춰 '완벽한 얼굴 마스크'를 쓰고도 전혀 변하지 않는 얼굴의 소유자로서 외국의 성형외과 의사에 의해 '황금비율과 일치하는 완벽한 얼굴'로 선정되기도 했다.한 성형외과 전문의는 "남성적인 이목구비와 여성적인 이목구비의 장점이 조합된 어느 각도에서 봐도 완벽하게 아름다운 얼굴"이라고 극찬했으며, 또 다른 국내 성형외과 전문의가 최고의 이상적인 이목구비를 조합했더니 진의 얼굴이 나와 큰 화제가 되기도 했다.세계 최고 미남(Most Handsome Man in the World) 1위 등 각종 비주얼킹 타이틀 또한 가지고 있는 진은 지난해에만 '포브스(Forbes) 선정 비주얼킹' 1위 등 '비주얼 투표 7관왕'을 달성하는 대기록을 세웠으며 올해도 'KPOP VOTE'의 'VISUAL KING OF KPOP', 'The Best Poll'에서 'The Most Handsome K-Pop Male Idol'의 타이틀을 차지했다.최근 익사이팅 디시에서 진행된 ''러쉬' 광고에 잘어울리는 민낯 요정인 스타는?' 설문에서 1위에 오르기도 한 진은 미국 배우 스칼렛 요한슨(Scarlett Johansson)과 함께 독일의 '스턴마이스터(Sternmeister)'로부터 각각 '21세기 최고 미남·미녀'로 선정된 바 있다.진은 네덜란드 비주얼 아티스트팀이 뽑은 '세계에서 가장 완벽한 얼굴' 1위, 체코 인형 장인들이 뽑은 '세계에서 가장 조각 같은 얼굴' 1위, 아일랜드의 연구소에서 뽑은 '고대 그리스 조각상과 얼굴 비율이 일치하는 미의 남신' 등 세계 곳곳 전문가들이 선정한 각종 '미의 남신' 타이틀 또한 보유하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr