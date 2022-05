방탄소년단 뷔, 2022년 세계 최고 미남 1위

스페셜 어워즈 선정

방탄소년단(BTS) 뷔가 해외 매체가 선정한 '2022년 세계 최고 미남, 미녀 (Most Handsome and Beautiful in the World 2022)'에서 1위에 올라 세계 제일 미남의 타이틀을 하나 더 추가했다.뷔는 지난 3월 16일부터 5월 8일까지 해외 온라인 미디어 플랫폼인 스페셜 어워즈(Special Awards)가 인스타그램, 틱톡, 유튜브를 통해 전 세계적으로 진행한 ‘2022년 세계 최고 미남, 미녀’ 투표에서 전 세계 남녀 후보들 중 최종 1위를 기록했다.뷔는 팬들뿐만 아니라 전문가, 데이터 수치로도 인정받은 독보적 비주얼 미남이다.“뷔의 눈, 코는 수술로도 만들기 힘들다. 너무 잘생겨서 비현실적이다”, “뷔의 얼굴은 정면, 측면 모두 완벽한 비율을 가지고 있으며 단점이 없다.” 등의 국내외 성형 전문의들의 극찬을 받고 있다.또한 전 세계 인기 검색을 분석하는 구글 트렌드(Google Trend)에서 지난 10년간 '가장 잘 생긴 남자(The Most Handsome Man)' 검색어 관련 토픽 중 뷔의 검색 주제어 'V'가 인물 1위를 기록하기도 했다.2017년부터 뷔는 미국 영화사이트 'TC캔들러' 선정 ‘2017년 가장 잘생긴 얼굴 100인’에서 1위, 2018년 ‘세계에서 제일 잘 생긴 남자’ 1위를 획득하며 지금까지도 수십 개의 미남 관련 타이틀을 획득하고 있다.또한 영국 엔터테인먼트 매체 'Nubia'(누비아)에서 '2021 세계에서 가장 잘생긴 남자(The World's Most Handsome Man 2021)' 공식 인증서를 하이브(HYBE) 측에 전달할 예정이라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.뷔는 '스타모미터' 선정 '아시아 최고 매력남' 최초 3년 연속 1위로 명예의 전당에도 이름을 올렸다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr