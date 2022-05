방탄소년단 뷔, 나홀로 맘보댄스... 英MTV 가장 좋아하는 영상

영국 MTV가 방탄소년단 뷔가 재즈클럽에서 혼자 맘보댄스를 추는 영상을 공식 SNS에 올리며 뜨거운 애정을 보냈다.지난달 2일 뷔는 인스타그램에 "Shall we dance?"라는 글과 함께 미국 라스베이거스의 한 재즈클럽에서 'Fly Me to the Moon'에 맞춰 혼자 자유롭게 춤을 추는 영상을 게재했다.최근 영국 MTV는 공식 트위터에 이 영상을 게재하며 "설명이 필요 없지만...이 비디오는 내가 가장 좋아하는 비디오가 될지도 몰라"라며 뷔의 매력에 빠졌음을 밝혔다.해당영상에서 뷔가 시니어 커플들 사이에서 주변시선에 신경을 쓰지 않고 혼자 자유롭게 춤을 추는 모습은 팬들에게 신선한 충격을 안겼으며 전 세계적으로 센세이셔널한 반응을 불러왔다.공개 4시간 만에 1000만 조회수, 13시간 만에 2000만 조회수를 돌파하며 빠른 속도로 폭발적인 조회수를 기록해 놀라움을 안겼다. 2000만 돌파 최단기간 기록은 아시아 셀럽으로는 1위이며 전 세계 셀럽 중에서는 2위에 해당한다.뷔는 2시간 만에 2000만 조회수를 기록한 호날두에 이어, 메시의 19시간 기록을 깨고 2위를 차지했다. 당시 뷔의 인스타그램 팔로워수는 3970만 명으로 호날두의 인스타그램 팔로워 4억 2660만 명과 메시의 3억 1930만 명에 비하면 거의 십분의 일 정도여서 얼마나 빠른 속도였는지 짐작케 한다. 현재 이 영상은 3536만 조회수와 1430만 ‘좋아요’를 기록하며 여전히 핫하다.한편 방탄소년단은 영국 MTV로부터 2019년부터 2021년까지 3년 연속 'MTV 핫티스트 슈퍼스타 (MTV's Hottest Superstar)'에 선정돼 영국보이그룹 원 디렉션과 동률을 기록하고 있으며 영국에서도 뜨거운 사랑을 받고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr