방탄소년단 지민, 싱가포르도 반했다…전세계가 'With You' 홀릭

방탄소년단 지민

방탄소년단 지민이 부른 OST 'With You'(위드유)가 한국을 넘어 아시아부터 유럽에 이르기까지 글로벌 음원 차트를 강타하며 연일 역사를 새로 쓰고 있다.지난 6일 발표된 싱가포르의 RIAS Top Streaming 17주차 차트에서 지민의 'With You'가 8위에 오르며 역대 한국 드라마 OST중 가장 높은 순위를 기록했다. 또한, Top Regional Chart에서도 3위를 기록해 지민의 뜨거운 인기를 반영했다.싱가포르의 RIAS Top Charts의 이번 집계 기간이 4월 23일부터 28일까지로, 24일 오후 11시에 발매된 ‘With You’가 집계에 포함된 기간이 4일 남짓인점을 감안해도 RIAS Top Charts에서 거둔 지민의 성과는 세계의 다른 차트들과 마찬가지로 역시 놀라울 따름이다.지민의 'With You'가 순위에 오른 싱가포르의 RIAS Top Chart란 3대 스트리밍 서비스인 Apple Music, Diezer, Spotify에서 톱 곡들을 선보이는 차트이며, 싱가포르 음악 리스너들의 변화하는 취향과 행동에 대한 정확하고 독립적인 개요를 제공하고 있다.지민의 ‘With You’열풍은 아시아, 동남아를 넘어 유럽에서도 거세다.네덜란드 주간 음악 차트인 ‘Dutch Global Top 40’ 차트에서 한국 드라마 OST 사상 최고 순위인 34위를 기록했으며, 뉴질랜드 싱글차트 13위, 헝가리 싱글 차트 2위, 독일 오피셜 다운로드 차트에서도 8위를 기록하며 음원 돌풍을 확장해 나갔다.이외에도 빌보드 재팬 5월 4일자 '핫100' 차트에서 'With You'가 72위로 데뷔, '톱 다운로드 송'(Top Download Songs) 차트에는 7위에 올랐다.'톱 유저 제너레이티드 송즈'에서도 외국곡으로 최고 순위인 9위에 올라 한국 OST 사상 가장 높은 데뷔 기록을 세웠다.동남아도 큰 인기로 빌보드 베트남 '핫100' 차트 3위에 올라 한국 드라마 OST 중 역대 가장 높은 순위를 차지했으며, 빌보드 '히트 오브 더 월드' 차트에서는 인도네시아 10위, 말레이시아 12위, 필리핀 14위, 싱가포르 20위에 올랐다.중국 역시 빼놓을 수 없는 인기 국가로, QQ뮤직 차트에서는 발매 2시간 만에 미국 핫 뮤직 차트 1위와 2위에 올랐다.앞서 지민의 ‘With You’는 통상적인 평일 오후 6시가 아닌 일요일 밤 11시 발매라는 불리한 조건임에도 불구하고, 발매와 동시에 빌보드 핫 100 1위곡인 '다이너마이트'의 8시간 신기록을 깨고 아이튠즈 역사상 최단 시간 아이튠즈 톱송 100개국 1위라는 신기록을 달성했다. 빌보드 송 세일즈 차트 1위를 비롯해 팝의 양대 산맥인 미국과 영국, 진입 장벽이 높기로 유명한 일본을 비롯해, 아시아, 동남아, 유럽등 전 세계의 글로벌 차트에 진입하며 한국 OST 역사를 새로 쓰고있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr