방탄소년단 지민, 1억 이상 조회수 2개 보유·韓개인 최고 조회수까지 '틱톡 제왕'

방탄소년단 지민

방탄소년단 지민이 틱톡(TikTok)을 평정했다.지민의 고유 해시태그 '#jimin'이 지난 5월 6일 기준 단일 기록으로 1000억 언급량을 돌파, 꾸준한 증가세로 2억 뷰를 더해 8일에는 1002억 뷰를 나타내고 있다.'#jimin'과 함께 '#parkjimin⁩'이 226억, '#btsjimin⁩' 73억 등 총 1450억 뷰 이상을 기록하며 세계적 파급력을 보이고 있다.특히 콘텐츠에서도 압도적인 인기를 보이고 있는 지민은 방탄소년단 공식 계정에 업로드된 '방방콘'(방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트) 홍보 영상이 1억 2320만 뷰, '좋아요' 1280개로 여전히 한국 개인 최고 조회수를 자랑하고 있다.여기에 2020년에 공개된 '멈출 수 없는 지민의 다이너마이트 댄스' 영상이 1470만 '좋아요'를 받으며 조회수 1억 뷰를 돌파했다. 이로써 지민은 1억 뷰 이상 2개의 콘텐츠를 보유하게 됨으로써 '상상초월의 특별한 인기'라는 의미의 신조어 '지민급 인기'를 실감케하고 있다.또 다른 콘텐츠 'Flowers for ARMY'는 1060만 개의 '좋아요'와 5610만 뷰, '2021 MAMA'에서 '틱톡 페이보릿 모먼트' 상을 수상한 지민의 단독 'Butter' 안무 영상은 1050만 '좋아요', 6940만 조회수로 지민은 방탄소년단 공식 틱톡 계정에 등록된 4개의 콘텐츠가 모두 1000만개 이상 '좋아요'를 받으며 계속해서 핫한 인기 행진중이다.BGM 부문에서는 솔로곡 '필터'(Filter)가 41만 4400회 이상 사용되어 많은 틱톡커들에게 인기를 끌고 있으며 빌보드 '핫100' 1위곡 '버터'(Butter), '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)와 함께 각 앨범의 타이틀 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)와 '페이크 러브'(Fake Love), 수록곡 '고민보다 Go'에 이어 꾸준히 전체 6위, 솔로 1위에 자리하고 있다.지민은 지난 3월 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지' 서울 공연에서 선보인 프리스타일 댄스 영상으로 틱톡 트렌드를 창조하는 파급력을 발휘한 바 있으며, 해시태그 언급량과 동영상, 배경음악까지 플랫폼을 강타하는 어나더레벨의 우상이자 아이콘으로 자리매김하고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr