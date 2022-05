방탄소년단 정국 솔로곡 '유포리아' 유튜브 9700만·9400만 돌파→1억뷰 달성 눈앞

방탄소년단 정국(BTS)의 솔로곡 '유포리아'(Euphoria) 영상이 유튜브에서 1억뷰 달성을 눈앞에 두고 있다.'하이브 레이블즈'(HYBE LABELS) 공식 유튜브 채널에 2018년 4월 6일 공개된 '유포리아' 테마 영상물이 명불허전한 '핫'한 인기로 최근 9700만뷰를 넘어섰다.'유포리아'는 방탄소년단이 2018년 8월 발표한 'LOVE YOURSELF 結 Answer' 앨범의 수록곡이지만 정식 발매에 앞서 4월 6일 공식 유튜브 채널을 통해 테마 영상물로 선공개 됐다.'유포리아' 테마 영상물은 보편적인 뮤직비디오의 2배에 달하는 약 9분 짜리의 긴 영상이다.또 노래를 부르거나 퍼포먼스를 하는 장면이 전혀 없는 세계관을 기반으로 만든 스토리 영상임에도 식지 않는 인기로 조회수 1억을 눈앞에 두고 있다.더불어 2018년 8월 24일 공식 유튜브 채널에 게재된 '유포리아' 오디오 영상도 9400만을 넘어섰다.EDM 팝 장르인 '유포리아'는 맑고 아름답게 부서지는 멜로디에 정국의 청아한 음색과 청량한 보이스가 더해져 환상적인 울림을 선사하면서 전세계 리스너들에게 꾸준히 사랑 받고 있다.또한 중독성 강한 후렴구와 시원하게 터지는 고음, 겹겹이 쌓은 화음으로 귀 호강의 향연을 펼쳐주며 소울이 느껴지는 정국 만의 감성은 깊은 여운을 안겨준다.이에 '유포리아'는 유튜브 외에도 '국적 불문' 한 막강한 글로벌 음원 인기를 보여주고 있다.'유포리아' 는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 한국 남자 솔로곡 '최초' 3억 5000만 스트리밍을 넘어섰다.'유포리아' 는 미국 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위에도 올랐으며, 역대 한국 아이돌 솔로곡 중 최장 기간 1위인 90주 차트인하는 막강한 음원 대기록을 썼다.이 뿐만 아니라 '유포리아' 는 어떠한 프로모션 없이도 미국에서 한국 남자 아이돌 솔로곡 '최초'로 50만 이상 유닛이 판매됐고 이에 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America, RIAA)로부터 골드 인증을 받을 자격을 획득했다.인기리에 종영한 미국 TV 민영방송 'HBO'에서 방영된 드라마 '유포리아'에서 OST로 사용되기도 했다.한편, '하이브 레이블즈'(HYBE LABELS) 공식 유튜브 채널에 게재된 정국의 Euphoria (DJ Swivel Forever Mix) - JK memories by BTS 영상은 3100만 조회수를 넘어섰다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr