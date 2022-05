방탄소년단 지민 'With You' 스포티파이 3500만 韓OST 최단기간 새역사

방탄소년단 지민이 'With You'(위드 유)를 통해 스포티파이(Spotify)에서 한국 OST의 새역사를 세우고, 기세를 몰아 솔로곡들까지 인기 고공행진 중이다.지민의 'With You'는 지난 6일(한국시간) 세계 최대 음원 사이트 스포티파이에서 10일 10시간 만에 3300만 스트리밍을 돌파해 한국 OST 사상 최단 기간 신기록을 세웠다.이어 단 하루만에 무려 200만 스트리밍을 더한 7일, 3500만을 기록하며 발매 11일 10시간만에 자신의 신기록을 재경신하고 또 다시 한국 OST 중 가장 빠른 속도로 새역사를 썼다.지난달 24일 오후 11시(한국시간) 발매된 'With You'는 앞서 한국 드라마 OST 최다 스트리밍으로 22일부터 29일 까지 기간동안 단 4일 10시간의 기록만으로 4월 마지막 주 'K팝 글로벌 주간 차트' 1위를 거머쥐고, 4월 28일부터 5월 4일까지 1주일간 1820만의 최단 스트리밍까지 기록했다.이는 스포티파이에서 한국 OST를 넘어선 K팝 최다 스트리밍의 노래로, 'K팝 프론트맨'인 지민의 막강한 글로벌 음원 파워를 실감케했다.'With You'의 이러한 인기 돌풍은 지민의 기존 솔로곡들과 시너지 효과를 일으키며 스포티파이에서 '지민 천하'를 이루고 있다.먼저 지민의 대표 솔로곡이자 방탄소년단의 인기 수록곡 중 하나인 'Filter'(필터)가 지난 7일 2억 8300만 스트리밍을 돌파해 자신이 세운 한국 남자 솔로곡 최단 신기록을 또 다시 자체 경신했다.5일에는 'Serendipity'(세렌디피티) 풀버전이 1억 9500만을 넘어서며 지민은 'Filter'와 함께 1억 9500만 이상 스트리밍이 넘는 2곡을 보유한 최초이자 유일한 한국 솔로 아티스트의 주인공이 됐다.특히 'Serendipity'는 풀 버전과 인트로 버전으로 1곡에 2개의 음원이 발매된 곡으로 규정상 합산이 가능하며, 그중 인트로 버전이 1억 760만 스트리밍 이상을 기록함으로써 풀 버전과 인트로 버전 합산 3억을 넘어서는 괴력을 발휘하고 있다.마지막으로 방탄소년단 윙즈 앨범에 수록된 지민의 솔로곡 'Lie'(라이)는 1억 7300만(4일 기준)을 돌파해 타이틀곡 '피 땀 눈물'에 이어 수록곡 및 솔로곡 중 최다 스트리밍의 눈부신 기록 질주 중이다.한편 지민은 데뷔 약 10년만의 첫 외부 활동인 OST 'With You' 발매 이후 스포티파이 아티스트 계정 생성과 함께 단숨에 월별 리스너 341만 이상, 80만 이상의 팔로워를 끌어모았으며 방탄소년단과 K팝을 대표하는 '프론트맨'으로서 세계 최대의 플랫폼에서 맹위를 떨치고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr