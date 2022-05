방탄소년단 지민 ‘With You’ 가온 디지털차트 신곡 최고 순위 데뷔...네이버 많이 찾은 곡 1위

방탄소년단(BTS) 지민의 첫 OST 'With You'(위드 유)가 주간 가온차트에서 발매 첫 주 신곡 가운데 최고 순위에 오르고 네이버에서 가장 많이 찾은 음악 1위에 등극하며 국내에서도 최고 인기 OST로 떠올랐다.지민의 OST 'With You'는 1,193만 3,219 가온 지수로 2022년 18주차(4월 24-30일) 주간 가온 디지털 차트 15위에 올라 발매된 신곡 가운데 유일하게 '톱 20'에 안착해 놀라운 인기 열풍을 입증했다.가온 디지털 차트는 한국음악콘텐츠협회가 제공하는 공인 음악차트로 순위를 결정짓는 가온지수는 스트리밍, 다운로드, BGM 판매량에 가중치를 부여하여 집계된다.또한 2022년 18주차 가온 차트에서 디지털 차트 이외에도 가온 다운로드 차트 2위, BGM 차트 3위, 통화연결음 차트 4위, 벨소리 차트 5위, 스트리밍 차트 92위 등 여러 차트에 등극하며 새로운 'OST King'으로 떠오른 가온차트내 인기 신곡이다.특히, 지민의 ‘With You’는 방탄소년단의 OST 가운데 가온차트의 메인 차트인 가온 디지털 차트를 비롯해 가온 BGM 차트, 가온 벨 차트 세 부문에서 데뷔 최고 순위를 갈아치우며 팀내에서도 음원 강자의 저력을 발휘했다.일요일 오후 11시에 발매된 ‘With You’는 불리한 발매 시간에도 불구하고 국내 최대 음원 플랫폼 멜론 ‘톱100’ 차트 7위의 높은 순위로 진입해 발매 1주내 1위, 4주내 4위의 기록을 세우고 10분만에 1만 개의 ‘좋아요’, 2시간 만에 2만 2천개의 ‘좋아요’로 화제를 이끈 곡이다.드라마가 방영된 직후엔 멜론의 실시간 인기 검색어가 ‘지민’, ‘위드 유’, ‘우리들의 블루스 OST’로 점령되며 5월 6일 기준 ‘With You’는 멜론에서 530만 스트리밍과 36만 7,900명 이상의 청취자를 돌파했다.한편 지난 5월 1일, 8회 방영을 마친 tvN 토일드라마 '우리들의 블루스'는 수도권 기준 평균 10.3%, 최고 11.4%(유료플랫폼 기준/닐슨코리아 제공)로 자체 최고 시청률을 달성하며 포털 사이트 네이버에서 ‘사람들이 많이 찾아 본 음악’ 1위에 ‘With You’가 올라 그 화제성을 다시한번 입증했다.'음색천재' 지민의 아름답고 감미로운 보이스가 작품의 몰입도를 높였다는 호평을 받는 'With You'의 각종 차트 기록깨기가 더욱 기대된다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr