방탄소년단 지민 'With You' 빌보드 글로벌 200차트 韓드라마 OST 최고...빌보드 핫 트렌딩송도 9일 연속 1위

방탄소년단(BTS) 지민이 참여한 첫 드라마 OST 'With You'(위드 유)가 미국 빌보드 글로벌 차트에서 한국 OST 역사를 새로썼다.지민의 'With You'가 발매후 빌보드 글로벌 차트 200 에서 19위를 차지하고, 미국을 제외한 빌보드 글로벌 차트 200 에서도 14위에 올라 한국 드라마 OST 사상 최고 순위를 기록했다.또한 빌보드에서 한 주의 가장 인기 있는 아티스트의 순위를 결정하는 ‘이머징 아티스트’(Emerging Artist)에도 지민은 12위에 올라 빛나는 존재감과 명성을 확인시켜줬다.이머징 아티스트는 빌보드 핫 100, 빌보드 200, 소셜 50 을 포함한 여러 빌보드 차트에서 아티스트 활동 측정등 모든 것을 포괄하는 '아티스트 100'과 동일한 공식을 이용한다.앞서 한국시간으로 2일 발표된 빌보드 디지털 송 세일즈 차트에서 1위를 기록한 지민의 ‘With You’는 올해 1월 음원 중복 구매를 인정하지 않는 빌보드의 차트 순위 집계 기준이 변경 된 후 처음으로 1위를 차지한 한국 OST로서 그 의미가 남다르다.또한 빌보드 핫 트렌딩 송 주간 차트(22일~28일)에서도 'Butter'이은 2위를 차지했다. 특히 'With You'는 4월 27일 오후부터 5월 5일 오전까지 9일 연속 1위를 기록중으로 무서운 인기 독주 중이다.한편 빌보드 글로벌 200 차트에서 한국 OST 사상 최고 순위를 이룬 이 모든 기록은, 일요일 밤 11시 발매라는 불리한 조건으로 4일 10시간의 집계만을 반영한 대업적이며 지민의 세계적 인기와 영향력을 엿볼수 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr