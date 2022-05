방탄소년단 지민, 아이튠즈 117개국 2곡 1위 신기록 With You·Filter 날개단 글로벌 음원 돌풍

방탄소년단 지민이 아이튠즈(iTunes)에서 117개국 1위 2곡을 보유해 세계 최초이자 유일한 신기록을 달성했다.지민의 첫 OST 'With You'(위드유)는 아이튠즈 역사상 최단 시간 100개국 1위 신기록 달성에 이어 5월 3일 버뮤다 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 장식하며 2022년 발매곡 뿐 아니라 플랫폼 내 역대 가장 빠른 117개국 1위의 신기록을 수립했다.지민의 솔로곡 필터(Filter) 또한 같은날 3일 기니비사우(Guinea-Bissau) 아이튠즈 톱 송 차트 1위로 총 117개국에서 1위를 거머쥐며 자신이 세운 종전 기록을 자체 경신하고 방탄소년단 수록곡 및 전 세계 수록곡 중 최다, 최초의 업적을 세웠다.이로써 지민은 'With You'와 'Filter'로 아이튠즈 톱 송 차트 117개국 1위에 오른 2곡을 보유한 최초이자 유일한 솔로 아티스트라는 글로벌 타이틀을 얻어 어떠한 프로모션 없이 팀과 K팝을 대표하는 폭발적 인기와 뛰어난 음악적 역량을 세계에 빛내고 있다.한편 'With You'는 앞서 미국과 영국 아마존 뮤직(Amazon Music)에서 5일 연속1위 등을 휩쓸며 영미권 음악 시장을 강타한데에 이어 지난 3일(현지시간) 발매 첫 주 만에 7일 자 빌보드 디지털 송 세일즈(Billboard Digital Song Sales) 차트에서 1위에 오르는 기염을 토했다.이는 1주일간의 풀반영이 아닌 4일 10시간의 집계만 반영된 기록이며 올해 1월 중복구매가 불가한 규정 변경 이후 첫 1위 곡이다.집계에 불리한 발매시간, 요일 등의 악조건 속에서도 당당히 1위 및 세계 최초 유일의 새역사를 쓰고있는 지민은 '짐메리카'(Jimin+America)와 '굴로벌 잇보이'(Global It Boy)명성을 빛내며 특별한 인기를 실감케 하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr