방탄소년단 진, '4월 BEST 기부돌' 베스트아이돌 선정

방탄소년단(BTS) 진이 베스트아이돌 4월 'BEST 기부돌'에 선정되었다.진은 베스트아이돌이 최근 발표한 4월 결산에서 지난해 11월에 이어 또 다시 'BEST 기부돌'에 오르는 영예를 안았다.진의 팬덤은 초록우산 어린이재단에 30만 8240원을 기부하며 아이돌의 선한 영향력을 위해 응원을 아끼지 않았다.진은 2020년 베스트 아이돌 첫번째 'BEST 기부돌'을 시작으로 지금까지 7회 선정되어 누적 기부금액 178만 1825원을 달성했다.진의 첫 OST 솔로곡인 'Yours(유어스)'와 자작곡 '슈퍼참치(Super Tuna)'는 국내외 음악 차트 플랫폼에서 장기간 기록을 경신하며 글로벌 스타로서 눈부신 존재감을 빛내고 있다.글로벌 음원 플랫폼 샤잠(Shazam) ‘일본 TOP200’ 차트에서 ‘Yours’ 1위, ‘슈퍼참치’ 2위, 글로벌차트와 대한민국 차트에서도 모두 상위권을 기록하며 전세계적인 브랜드 파워를 입증했다.진은 미국 소비자 및 시장 정보 플랫폼인 Netbasequid(넷베이스퀴드)에서 '가장 많이 언급된 아티스트' TOP10에 10개월 연속 차트인한 최초의 팝 아티스트로 글로벌 스타의 인기를 입증하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr