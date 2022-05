방탄소년단 지민 'With you', 美 빌보드 핫 트렌딩송 차트 6일 연속 1위…'버터' 제쳤다

방탄소년단 지민

방탄소년단(BTS) 지민의 첫 OST 'With You'(위드유)가 빌보드 핫트렌딩 송 차트 (Billboard Hot Trending Songs Chart)에서 6일 연속 1위에 올랐다.지민의 첫 OST 'With You'는 27일 오전 6시 기준 빌보드 핫 트렌딩 송 차트에서 24만 7,425개의 언급량(mentions)을 기록하며 차트 4위로 데뷔했다.이후 같은 날 오후 4시 부터 현재 6일째 1위 자리를 고수하며 무려 44만 2,536개의 언급량을 기록, 발매 약 65시간 만에 1위 자리에 올랐다. 오후 11시 30분에도 53만 9426개의 언급량으로 여전히 1위 였다.다음날인 28일 업데이트에서도 역시 1위로 오전 3시 30분 63만 1,592개를, 오후 3시에는 55만 2,458 언급량으로 하루 종일 1위에 올랐다.29일에도 오전 11시 47만 6,710개로 1위를 유지했으며, 30일에는 새벽 12시 30분 업데이트 부터 55만 0,700개를 시작으로, 오전 8시 61만 1,242, 오후 8시 65만 0,721개의 놀라운 언급량으로 역시 하루종일 1위를 차지했다.'With You'의 뜨거운 인기는 5월에도 이어졌다.1일 오전 1시 66만 2,061을 시작으로 낮 12시 68만 6,672, 오후 5시 66만 3,847개로 실시간 1위 였다.2일 현재까지도 6일 연속 1위로 59만 3,169개로 현재 200만이 넘는 대단한 언급량을 기록하며 19주 1위를 차지한 방탄소년단의 'Butter'(버터)를 제치고 1위로 올라서 인기 독주중이다.‘빌보드 핫 트렌딩 송즈 실시간 차트’(Hot Trending Songs/Real -Time)란 24시간 동안 트위터(Twitter)에서 가장 많이 언급된 곡의 실시간 순위 차트다.별도로 '빌보드 핫 트렌딩 송 주간 차트'는 매주 금요일부터 그 다음주 목요일까지 집계 결과를 주간차트로 발표하며 지민의 'With you'의 주간차트 점령도 기대되고 있다.지민의 ‘With You’는 발매와 동시에 전세계 플랫폼을 강타하며 아이튠즈 역사상 최초로 가장빠른 4시간 42분만에 100개국 1위를 돌파하고 스포티파이 글로벌 주간차트 K OST 1위, 미국 아마존 5일 연속 1위 등 각종 차트를 강타하며 빌보드 핫 트렌딩 송즈 차트에서도 두각을 나타내는 핫 인기를 이어가고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr