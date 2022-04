방탄소년단 지민, 佛 아이튠즈서 5개곡 1위 차지 '최초·유일 아티스트'

방탄소년단 지민의 노래들이 세계에서 5번째로 큰 프랑스 음악시장에 인기 돌풍을 일으켰다.지민은 프랑스 아이튠즈에서 5개 곡이 모두 1위를 차지한 최초이자 유일한 아티스트로 유럽을 강타했다.지난 24일 밤 11시 첫 OST인 'With You'를 발매한 지민은, 평균 오후 6시 발매가 아닌 불리한 조건에도 불구하고 그야말로 전세계 불야성을 이루며 폭발적 스트리밍과 다운로드, 검색 등으로 세계 주요 음원차트를 휩쓸며 SNS를 뒤덮었다.전 세계적 폭발적 반응은 곧장 신기록으로 행진으로 이어져 아이튠즈 역사상 가장 빠른 시간인 4시간 42분 만에 100개국 1위를 달성하고 30일 114개국 1위로 세계와 아시아 및 한국 최초 최단 기록을 세웠다.유럽에서의 인기 강세로 프랑스 아이튠즈에서 'With You' 1위를 비롯해 솔로곡 포함 5개곡 모두 1위를 차지한 최초이자 유일한 아티스트로 이름을 빛냈다. 프랑스에서 최초 기록을 달성한 지민의 5개곡은 'With You'와 함께 솔로곡 'Filter ', 'Serendipity Full Length', 'Serendipity Intro', 'Lie'이며 지민은 현지에서의 생생한 인기를 보여줬다. 이번에 발매한 'With You'는 'Instrumental' 버전과 함께 29일 프랑스 아마존 베스트셀러에서도 1위와 2위를 동시에 차지하며 인기다.영국에서도 역시 최고 인기로 영국 아이튠즈 톱송 차트에서 가장 오랜 시간 1위인 28시간 13분 동안이나 최정상을 차지해 한국 OST 신기록을 세웠다. 또한 아이튠즈 월드와이드 송차트에서 4일 연속 1위를 차지하고, 유럽 아이튠즈 송차트에서도 56시간 넘게 1위를 유지했다. 영국 아마존 뮤직에서도 3개 차트에서 동시 1위를 하는 기염을 토했다.25일 영국아마존 '베스트셀러 디지털 송 차트'를 비롯해 '핫 뉴 릴리즈 디지털 뮤직 송즈', '무버즈&셰이커즈 디지털 뮤직 송즈'의 정상에 올랐으며 다음날에도 상위에 올랐다.30일엔 영국 오피셜 (UK official) 다운로드 차트에서 5위, 세일즈 차트에서 8위로 진입하며 지민은 기존의 솔로곡들 뿐아니라 첫 OST 'With You'의 인기 돌풍을 일으키며 유럽을 연일 강타하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr