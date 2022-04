방탄소년단 지민 OST 'With You' 빌보드 핫 트렌딩 송차트 1위...빌보드 재팬 인기 다운로드 곡

방탄소년단(BTS) 지민의 첫 OST 'With You'(위드유)가 빌보드 핫트렌딩 송즈 차트 (Billboard Hot Trending Songs Chart/24hours)에서 1위에 올랐다.지민의 'With You'는 한국시간 27일 오전 6시 기준 24만 7,425개의 언급량(mentions)으로 차트 4위에 데뷔, 오후 4시 업데이트 된 차트에서 무려 44만 2,536개의 언급량으로 발매 약 65시간 만에 1위의 자리에 등극했다.‘빌보드 핫 트렌딩 송즈 실시간 차트’는 24시간 동안 트위터(Twitter)에서 가장 많이 언급된 곡의 실시간 순위 차트로, 27일 오후 10시 기준 54만 가까운 언급량을 보이며 '트위터 황제'다운 뜨거운 화제성을 보여줬다.또한 '빌보드 핫 트렌딩 송 주간 차트'는 매주 금요일부터 그 다음주 목요일까지 집계 결과를 주간 차트로도 발표한다.빌보드 재팬에서도 역시 한국 OST로는 최고 인기다.발매 47분 만에 전 세계에서 가장 먼저 일본 아이튠즈 1위에 오를 만큼 뜨거운 인기였던 'With You'는 빌보드 재팬에서도 인기 다운로드곡 13위를 차지하며 한국 솔로가수로 첫 진입했다.일본의 주요 차트인 ‘오리콘’도 단 1시간만에 장악했다.오리콘 발표에 따르면 24일 일간 차트에서 3위, 25일 2위로 한계단 상승하며 인기 폭발 현상을 보였다.뿐만 아니라 글로벌 음원 검색 어플 '샤잠'(Shazam)에서도 인기로 ‘글로벌 톱 200’ 차트에서 50위를 기록하며 공개 만 3일(72시간)만에 80,000회 청취를 돌파, 전세계 주요 세일즈, 스트리밍, 검색 음원 차트를 점령하는 ‘음원 파워’를 보여주고 있다.통상 평일 오후 6시 발매가 아닌 일요일 오후 11시 발매라는 불리한 조건에서도 지민의 첫 OST ‘위드 유’는 발매 4시간 42분만에 최단 전세계 100개국 아이튠즈 톱송 차트 1위를 달성, 전세계 유튜브 인기 동영상 1위를 차지했으며, 이틀 연속 스포티파이 글로벌 차트 신곡 1위의 대기록을 그 어떤 프로모션도 없이 이뤄내는 기염을 토했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr