방탄소년단 정국 'Still With You', K팝 아이돌+해외 인플루언서 '최애곡 '…롱런 인기

방탄소년단 정국

방탄소년단(BTS) 정국의 'Still With You'(스틸 위드 유)가 롱런 인기를 보여줬다.최근 정국의 자작곡 'Still With You'가 글로벌 음악 공유 사이트 사운드클라우드(이하 '사클')에서 9000만 스트리밍을 넘어섰다.또 'Still With You'는 지난해 12월 사운드클라우드에서 150만 '좋아요'를 달성한데 이어 170만 '좋아요' 도 넘어서는 등 식을 줄 모르는 인기를 보여줬다.'Still With You'는 발매 2년이 다 되어가는데도 사운드클라우드의 톱50(Top50) 차트 팝(Pop) 부분에서 2위로 이름을 올리는 음원 저력을 보였다.더불어 'Still With You'는 사운드클라우드에서만 무료로 발매되었음에도, 글로벌 쇼트폼 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)에서 인기 고공 행진을 이어나가고 있다.'Still With You'는 틱톡에서 BGM, 커버, 리액션 등 다양한 영상으로 큰 주목을 받고 있는 가운데, 해시태그 '#stillwithyou'가 5억 2000만 이상, #stillwithyoujungkook'은 5000만 뷰 등 압도적인 조회수를 나타내고 있다.또한 'Still With You'는 국내 아이돌에게도 뜨거운 사랑을 받고 있다.지난 14일 '원어스'(ONEUS) 공식 유튜브 채널과 SNS에서는 한 편의 뮤직비디오를 보는 듯한 멤버 서호의 'Still With You' 커버 영상이 공개되어 주목을 받았다.3월에는 빅히트 뮤직에 함께 소속된 후배 아이돌 그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 멤버 연준이 네이버 브이라이브 방송을 통해 'Still With You' 댄스 커버를 선보이며 "요즘 정국 선배님 '스틸 위드 유'에 꽂혔다. 노래 진짜 좋은 것 같다" 고 남다른 애정을 드러내기도 했다.그룹 CIX 멤버 배진영은 네이버 브이라이브를 통해 "이 곡 너무 좋아요, 정국 선배님의 'Still With You' 인데 너무 좋더라구요" 라고 밝혔고 공원소녀 서경, 드림캐쳐 수아, 엘라스트 원혁 등 K팝 아이돌들이 정국의 'Still With You'에 대한 다양한 애정을 보여준 바 있다.밴드 루시의 신광일은 틱톡 계정에 'Still With You' 커버 영상을 올리기도 했고 해외 유명인들을 비롯해 인플루언서들에게서도 자주 언급되며 '최애' 곡으로도 꼽히고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr