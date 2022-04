"우리들의 블루스"…방탄소년단 지민 첫 OST '韓실트 1·2위→멜론 실검 장악

방탄소년단 지민

방탄소년단 지민이 첫 OST 발매를 하루 앞두고 한국 실시간 트렌드와 멜론 실시간 검색어등을 장악했다.지민의 첫 OST를 기다리는 팬들의 열광적 반응과 기대감이 담긴 해시태그 '#짐스트_밤열한시에_만나요'와 '#우리들이_기다리는_지민OST'는 발매 하루 전날인 23일 밤 11시에 오르기 시작, 10여분 만에 한국 트위터 실시간 트렌드 1위와 2위를 장악했다.키워드 ‘지민 오스트’, ‘밤 11시 발매’, ‘우리 지민’등도 함께 트렌딩되었으며 24일 밤 11시 공개를 기다리는 팬들의 염원을 담아냈다.이같은 기대감에 ‘멜론’ 실시간 인기 검색어 3위에 지민이 참여한 OST 드라마 제목 '우리들의 블루스'가 오르고 4위 '지민', 5위에 '우리들의 블루스 OST'가 오르며 대중들의 폭발적인 관심도 이어졌다.지민의 첫 드라마 OST 열풍에 해외 트렌드도 뜨거웠다.19일 'JIMIN OST IS COMMING'이 월드와이드 트렌드 1위를 장악할만큼 핫이슈였으며, 평소 지민의 높은 인기를 자랑하는 멕시코 소셜 트렌드도 놀라운 결과를 보였다.멕시코 소셜트렌드 분석 사이트인 'ZeroTwo Analytics'는 현지 시간 23일의 트렌드 분석을 발표했으며, 키워드 ‘JIMIN OST OUT TOMORROW’가 TOP 10중 6위에 랭크로 멕시코 현지에서의 지민의 높은 인기를 보여줬다.팬들의 국내외 응원 서포트도 이어졌다. 지민의 대형 중국 팬베이스인 '지민바차이나'가 진행하는 홍대 광장의 대형 '2m건축물+4m포토존' 광고에 이어 파라과이의 쇼핑몰 마리아노에서도 축하 광고 서포트가 24일까지 진행된다.또한 지민의 한국 팬덤 '올포지민코리아'는 지민의 첫번째 OST 참여를 축하하며 '우리들의 블루스 OST-With you' 음원이 발매되기 두 시간 전인 24일 밤 9시부터 24시간동안 카카오톡 배너 광고와 인스타그램 피드 광고를 진행한다고 알리며 열기를 더욱 고조시키고 있다.지민의 유니크하고 아름다운 별가루 음색의 '감성 보이스'로 부르는 첫 OST에 대한 궁금증이 고조되고 있는 가운데, 냠냠 엔터테인먼트가 공개한 ‘WITH YOU’ 라는 OST 제목은 지민이 디자인한 '0.1초 품절'의 주인공 후드에 적힌 글자와 동일, 팬들에게 또 한번 감동과 놀라움을 주며 드디어 한국 시간 24일 밤 11시에 베일을 벗는다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr