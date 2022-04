"청아한 보이스" 임영웅 '다시 사랑한다면' 음원 영상, 300만 뷰 돌파

가수 임영웅의 '다시 사랑한다면' 음원 영상이 조회수 300만을 기록했다.지난해 5월 25일 임영웅의 개인 유튜브 채널 '임영웅'에는 'If I Love Again (Feel Kim Ver.) (다시 사랑한다면 (김필 Ver.))'라는 제목과 함께 영상이 게재됐다.해당 영상 속에는 김필 버전의 '다시 사랑한다면'을 열청하는 모습이 담겼다. 음원이 담겼다. 특히 해당 영상은 23일 오전 기준 300만 뷰를 달성했다.임영웅은 '다시 사랑한다면'을 통해 감미로운 음색과 청아한 목소리로 애틋한 감성을 표현했다.한편 팬들을 살뜰히 챙기는 '팬 바보'로 알려진 임영웅은 유튜브, 팬카페, SNS 등을 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 임영웅의 공식 유튜브 채널인 '임영웅'에는 일상, 커버곡, 무대영상 등 다양한 영상이 업로드 되고 있다. 133만 명의 구독자와 함께 누적 조회수는 13억 5000만 뷰를 훌쩍 넘겼다.공식 유튜브 채널 내 독립된 채널인 '임영웅Shorts' 역시 구독자 22만명 이상을 보유하고 있다. '임영웅Shorts'에는 임영웅의 촬영 비하인드나 연습 모습, 무대 직후 등 소소한 모습이 1분 내외의 영상으로 공개되며, 보는 이들에게 소소한 재미를 선사하고 있다.임영웅은 오는 5월 2일 첫 정규 앨범 'IM HERO'로 컴백한다. 최근 소속사 물고기뮤직은 공식 SNS 채널을 통해 티저 이미지를 공개하며 임영웅의 첫 정규 앨범의 신호탄을 쏘아 올렸다. 공개된 이미지에는 어딘가를 바라보며 생각에 잠겨있는 임영웅의 뒷모습과 함께 'May 02. 2022'라는 발매일을 알리는 문구가 돋보인다.또한 임영웅은 데뷔 6년 만에 첫 단독 콘서트를 개최한다. 5월 6일을 시작으로 주요 도시에서 영웅시대와 만날 예정이다. 첫 공연 장소는 고양이다. 이후 창원, 광주, 대전, 인천, 대구, 서울에서 열기를 이어간다. 임영웅의 첫 단독 콘서트는 총 21회 대규모로 진행된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr