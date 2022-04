방탄소년단 뷔, '전세계에서 가장 인기있는 BTS 멤버' 1위! 선정

방탄소년단(BTS) 뷔가 전세계적으로 독보적인 인기를 입증했다.15일, 뷔는 인도 뉴델리 엔터테인먼트 대형업체인 'Otakusmart'에서 선정한 '전 세계에서 가장 인기 있는 방탄소년단 멤버(Who Is The Most Popular BTS Member Worldwide?)' 1위에 오르며 압도적 인기를 과시했다.'Otakusmart'는, 뷔는 현재 방탄소년단 멤버 중 단연 가장 인기있는 멤버라고 소개하면서 실질적 수치를 근거로 1위 선정의 이유를 밝혔다.매체는 먼저 뷔가 2021년 Google에서 가장 많이 검색된 KPOP아이돌이자 아시아인이며 여전히 선두를 달리고 있다고 전했다.또 뷔가 인스타그램(Instagram)에서 가장 많은 팔로워를 보유하고 있는 KPOP 남자 아이돌이며 최단 시간 100만, 1000만 팔로워를 돌파하며 기네스 세계 신기록을 공식 인증 받았다고 전했다.현재도 팔로워 기록 경신은 진행 중에 있으며 뷔는 4월 20일 전 세계에서 최단기간인 135일 만에 인스타그램 팔로워 4000만 명을 넘어서는 신기록을 세움과 동시에 국내 남자 연예인 중 최초로 4000만 팔로워를 보유하게 됐다.또한 매체는 뷔가 '세계에서 가장 잘생긴 남자'로 여러 차례 선정됐다며 '미남 타이틀 수집가' 면모를 소개했다.여기에 뷔는 패셔니스타이기도 해서 뭘 입어도 트랜드가 되며 타의 추종을 불허하는 인기로 인해 뷔가 사용하는 모든 제품이 품절돼 '품절요정'이라는 별명까지 보유하고 있다고 비주얼, 센스 및 인기가 구매력으로 이어지는 점을 강조했다.이어서 'Otakusmart'는 뷔가 풍부한 바리톤 보이스를 가진, KPOP에서 가장 재능있는 보컬리스트이자 연주자이며 "Diamond Voice Of Korea"라고 극찬했다.또 독보적인 무대매너와 매력으로 직캠 최고 조회수를 기록한다며 3년 연속 최다 조회수 직캠 1위, KPOP 역사상 최단기간 1억뷰 돌파 및 최고 조회수 기록을 자랑하는 '직캠제왕' 면모를 조명하기도 했다.뷔가 Sweet night, Singularity, Stigma, Inner child, Winter bear, 풍경 등의 히트곡을 냈으며 최근 'Christmas Tree'로 국내외 차트 1위를 석권했다고 막강한 음원 파워 역시 1위 선정의 다양한 근거 중 하나로 꼽았다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr