남성 패션 코디네이션 브랜드 에스티코가 패션 모델 주우재와 함께 2022 S/S 시즌 ‘RENEW, WORK’ 캠페인을 선보인다.에스티코의 새로운 슬로건 ‘리뉴워크(RE-NEW, WORK: A new way of work, A new way to wear)‘ 는 새로운 방식의 일, 새로운 방식의 웨어라는 뜻으로, 일과 라이프스타일에 대한 정의가 새로워진 지금, 직장과 일상에서 편하게 즐겨 입을 수 있는 새로운 가치를 담아 실용적인 패션과 스타일을 합리적으로 제안하는 캠페인이다.화보 속 주우재는 데님팬츠, 티셔츠와 함께 에스티코의 오버핏의 자켓을 매치하여 미니멀한 데일리 워크웨어를 선보였다. 또한 오버핏 자켓과 와이드 팬츠, 티셔츠를 스타일링하여 포멀한 수트보다 적당한 무게감을 줄 수 있는 새로운 워크웨어를 착용해 일상 생활에서도 즐겨 입을 수 있는 패션을 완성하였다.주우재가 착용한 ‘블랙 오버핏 사방스판 셋업 자켓’은 신축성이 좋은 사방 스판 원단으로 활동성이 매우 좋고, 스트라파타 디자인으로 2버튼 또는 3버튼으로 착용할 수 있다. 수트 셋업룩으로 착용한 ‘블랙 릴렉스 셋업 자켓’은 여유롭게 착용할 수 있는 청량한 터치감의 블랙 기본 수트이며, 함께 착용한 ‘블랙 와이드핏 팬츠’ 역시 신축성이 좋은 원단으로 트렌디한 와이드핏을 연출할 수 있는 제품이다.한편, 주우재가 착용한 에스티코의 2022 S/S ‘리뉴워크(RE-NEW, WORK)’ 캠페인 제품은 공식 온라인 쇼핑몰과 전국 에스티코 매장에서 만나볼 수 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr