방탄소년단 진 /사진=진 인스타그램

그룹 방탄소년단 진이 미국 라스베이거스 콘서트 첫날 사진을 공개했다.진은 지난 9일 자신의 인스타그램에 글 없이 두 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 미국 라스베이거스 엘리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 열린 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS)'의 첫 공연에 오른 진의 모습이 담겼다.진은 의자에 앉아 객석에 있는 아미(팬클럽 이름)들을 향해 눈을 맞췄다. 화이트 톤의 의상을 착용한 그의 모습에서 따스함이 느껴질 정도였다.이어진 사진에서는 블랙 톤의 의상을 착용한 진은 시크한 매력을 자랑해 시선을 끈다. 진은 손가락 부상으로 일부 무대에만 퍼포먼스에 참여했지만 여전한 매력을 자랑했다.한편 진이 속한 방탄소년단은 오는 15일, 16일 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS'를 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr