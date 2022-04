이혜성, 민낯 맞네…한층 편안해진 얼굴→변신 완료 [TEN★]

사진=이혜성 유튜브 채널 영상 캡처

방송인 이혜성이 메이크업 과정을 공개했다.이혜성은 6일 자신의 유튜브 채널에 '[Vlog] 민낯부터 풀메까지ㅣ방송 메이크업 Before & Afterㅣ촬영가는 날 Get Ready With Me'이라는 제목의 영상을 게재했다. 이혜성은 브이로그 영상에 tvN 예능 '벌거벗은 세계사' 녹화를 가기 위해 헤어메이크업 숍에 들러 메이크업 받는 모습을 담았다. 이혜성은 메이크업을 받기 전 민낯인데도 맑고 투명한 피부를 뽐냈다. 메이크업을 받으며 메이크업아티스트와 소소한 대화를 나누기도 한다. 이혜성은 "예쁜 옷들 사놨는데 스튜디오가 추울 수도 있다더라. 이왕이면 화사하고 예쁜 거 입고 가려고 했는데"라며 아쉬움을 드러냈다. 이혜성은 부은 듯한 얼굴이 걱정인지 "오늘 좀 부었냐"고 물어보기도 한다. 메이크업을 끝마치자 더욱 또렷한 이목구비가 돋보인다. 사랑스럽고 꾸밈 없는 이혜성의 모습이 미소를 자아내게 한다.이혜성은 최근 예능 '벌거벗은 세계사' 등에 출연 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr