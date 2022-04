사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT DREAM의 정규 2집 'Glitch Mode'가 가온 3월 월간 리테일 앨범차트에서 1위의 영예를 안았다.'Glitch Mode'은 NCT DREAM의 정규 2집으로, 타이틀곡 '버퍼링 (Glitch Mode)'을 비롯한 개성 있는 총 11곡을 담았다.월간 리테일 앨범차트 2위는 Stray Kids (스트레이 키즈) 'ODDINARY', 3위는 레드벨벳(Red Velvet) `The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm`이 차지했다.14주차 리테일 앨범차트 1위 또한 NCT DREAM 'Glitch Mode - The 2nd Album'이었으며, 집계 기간 중 발매 당일인 3월 28일 월요일 오후 4시에 가장 많이 판매됐다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr