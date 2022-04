사진=수현 인스타그램

배우 수현이 내추럴한 매력을 뽐냈다.수현은 3일 자신의 인스타그램에 "YOUR LOVE IS HEROIC. Visit uheroes and help support their mission to bring children out of trafficking and into freedom! Together we can see lives forever changed"라고 글을 올렸다. 수현은 인신매매 피해자들을 위한 비영리단체에서 전개하는 캠페인에 동참하고 있다. 수현이 입은 티셔츠에도 해당 단체에서 전개하는 캠페인 문구가 적혀있다. 화장기 없이 수수한 수현의 모습이 눈길을 끈다.수현은 3살 연상의 한국계 미국인 사업가 차민근 씨와 2019년 결혼해 슬하에 2020년생 딸 하나를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr