모모랜드 낸시가 근황을 전했다.낸시는 30일 자신의 인스타그램에 “I had more photos from YYL”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 그는 가슴 아래와 허리 위쪽이 파인 절개 의상을 입고 밝은 표정으로 카메라를 응시하고 있었다.한편, 모모랜드는 멕시코에서 신곡 '야미야미럽(Yummy Yummy Love)'으로 활동했다.사진=모모랜드 낸시 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr