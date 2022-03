제시, 명품 보다 과감한 노출...은밀한 섹시[TEN★]

가수 제시가 일상을 전했다.제시는 29일 자신의 인스타그램에 "Hey pretty little thang, do yo thang i’ll be right back"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 C사 명품 가방을 들고 포즈를 취하는 제시의 모습이 담겼다.한편 제시는 tvN '식스센스3'에 출연 중이다.사진=제시 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr