방탄소년단 뷔, 'Inner Child' 1억 2500만 돌파..막강 솔로 음원파워

방탄소년단 뷔의 'Inner Child(이너 차일드)'가 글로벌 음원플랫폼 스포티파이에서 1억 2500만 스트리밍을 돌파했다.방탄소년단의 정규앨범 'MAP OF THE SOUL(맵 오브 더 솔): 7' 수록곡이자 뷔의 솔로곡 'Inner Child'는 웅장하고 에너제틱한 사운드의 브릿 록(Brit Rock) 장르곡이다.알앤비와 소울 장르 음악에 강점을 보여 온 뷔는 타고난 로우 톤 베이스의 감미로운 음색으로 'Stigma', 'Singularity' 등의 솔로곡을 완벽하게 소화하며 자신만의 음악세계를 완성해왔다.가장 최근의 솔로곡인 'Inner Child'에서는 힘 있고 청량한 보컬로 스타디움 앤섬(Stadium Anthem)에 어울리는 역동적인 에너지를 발산했다.'Inner Child'는 앨범의 키트랙(Key Track)으로 평단의 호평도 이끌어냈다.세계 최대 음악 전문 비평지 올뮤직(ALL MUSIC)의 '맵 오브 더 솔 : 7' 앨범 리뷰 중 솔로곡으로는 유일하게 에디터 픽으로 선정되었고, 세계적 권위의 음악 전문 매체 'NME'는 "수년 내에 K팝의 클래식으로 자리 잡을 것"이라는 극찬을 남겼다.뷔는 'Inner Child'로 미국 아이튠즈 1위, 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈 차트' 1위를 차지하며 솔로 아티스트로서 강력한 음원 파워를 과시했다.특히, 전세계에서 가장 진입 장벽이 높은 미국 아이튠즈 톱송차트에서는 'Inner Child', 'Sweet Night', 'Christmas Tree'까지 모두 3곡을 1위에 올리며 한국 솔로 아티스트 최초로 3곡의 1위곡을 보유하는 신기록을 세웠다.뷔는 최근 위버스 인터뷰에서 "(Inner Child'는) 공연을 생각하고 만든 곡이라 공연의 이미지를 표현하려 노력했다. 메시지적으로는 어린 시절의 저에게 '옛날에는 네가 힘들었지만, 지금의 나는 어느 정도의 행복감이 있어. 그러니까 조금만 힘 내.' 이런 희망적인 메시지를 담았다"고 밝혔다.또, "'Stigma'의 그 청춘이 'Singularity'와 'Inner Child'를 거치면서 성장했어요."라고 말하기도 했다.뷔는 꾸준한 음악작업을 통해 자신만의 색채가 분명한 솔로 아티스트로서 무한 성장을 보여주고 있다.