'36살' 아이린, 적나라하게 드러난 레깅스...돋보이는 마네킹 몸매[TEN★]

모델 아이린이 일상을 전했다.아이린은 29일 자신의 인스타그램에 "She turns 36 this year to be exact"라고 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 아이린은 크롭탑을 입고 레깅스를 신어 늘씬한 몸매를 보여준다.한편 아이린은 SBS 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들'에 출연 중이다.사진=모델 아이린 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr