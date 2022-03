박시연 / 사진=박시연 인스타그램

배우 박시연이 근황을 전했다.29일 박시연은 자신의 인스타그램 계정에 "고마워. 맞아! 내 생일이야(Thank you. Yes! It’s my birthday) 언니들 고마워요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 박시연의 이름이 영문자로 새겨진 케이크의 모습이 담겨있다. 박시연은 1979년 3월 29일생으로, 올해 나이 44살이다.앞서, 박시연은 지난해 1월 오전 11시 30분께 서울 송파구 대로변에서 자신의 외제 차를 몰다 대기 중이던 차량을 들이받는 사고를 냈다.당시 박시연은 혈중알코올농도 0.097%로 운전면허 취소의 만취 상태인 것으로 알려졌다.음주 사고가 알려진 직후 박시연의 자신의 SNS를 통해 “안일하게 생각한 저 자신에 대해 후회하고 깊이 반성한다. 저를 응원해 주시고 아껴주시는 분들께도 너무 죄송하다. 다시 한번 진심으로 반성하고 반성하겠다”며 사과했다.이후 서울동부지법은 교통사고처리 특례법 위반(치상)·도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 불구속기소 된 박시연에게 벌금 1200만 원을 선고한 바 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr