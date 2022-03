림킴 인스타그램

가수 림킴(김예림)이 깡마른 몸매로 시선을 사로잡았다.림킴은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "new music is on the way"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속 림킴은 마른 팔과 군살 하나 없는 복부 등을 드러내 눈길을 끌었다.림킴은 2011년 Mnet 오디션 프로그램 '슈퍼스타K3'에서 투개월로 출연하해 이름을 알렸다.최근 뉴엔트리와 전속계약을 체결, 컴백을 준비중이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr