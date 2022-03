방탄소년단 정국 'Still With You', 사운드클라우드 톱50 차트 '전체 장르'+'팝' 동시 1위

방탄소년단(BTS) 정국의 'Still With You'(스틸 위드 유)가 사운드클라우드(Soundcloud) 2개 차트 1위를 동시 휩쓸며 막강한 롱런 파워를 보여줬다.28일 글로벌 음악 공유 사이트 사운드클라우드에서 정국의 자작곡 'Still With You'가 톱50(Top50) 차트의 전체 음악 장르(All music genres) 부문 1위를 차지했다.'Still With You'는 톱50(Top50)차트의 팝(Pop) 부분에서도 1위를 동시에 석권하며 강력한 음원 인기를 보여줬다.특히 'Still With You'는 지난 27일에도 사운드클라우드 2개 차트에서 동시 1위에 오르며 2020년 6월 공개 이후 발매 2년을 앞두고 있음에도 식지 않는 인기를 보여주고 있다.또 'Still With You'는 사운드클라우드에서 8800만을 넘어서는 꾸준한 스트리밍 상승세를 이어가며 리스너들에게 여전히 뜨거운 사랑을 받고 있음을 엿보게 했다.지난 27일 톱 50차트 팝부분에서는 정국의 'Still With You'외에도 커버곡 '10000 Hours' 11위, 2U 35위, PAPER HEARTS 42위, Lost Stars 48위, 솔로곡 'Euphoria' 믹스 버전 29위 등 총 6개의 곡이 이름을 올리며 막강한 보컬 파워도 자랑했다.'Still With You'는 26일 글로벌 동영상 플랫폼 틱톡에서 사운드 부문 인기곡으로 오르기도 했다.한편, 'Still With You'는 재즈풍의 멜로디 위로 정국의 감미롭고도 아련한 음색과 호소력 짙은 보이스가 애절한 노랫말과 어우러져 절절함을 극대화시킨다.특히 정국은 박자와 음의 굴곡을 자유자재 구사하며 특유의 살아있는 그루브로 귀를 매료시키며 섬세한 감정선은 리스너들에게 깊은 감동과 울림을 선사한다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr