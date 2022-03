방탄소년단 정국 솔로 3곡, 틱톡서 인기곡 동시 등극…'Still With You' 4억 8000만뷰

방탄소년단 정국의 솔로 3곡이 틱톡(TikTok)에서 인기곡으로 동시에 등극했다.지난 26일 글로벌 동영상 플랫폼 틱톡에 따르면 정국의 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)가 사운드 부문에서 인기곡으로 올랐다.또 같은 날 정국의 솔로곡 'Euphoria'(유포리아), 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)가 틱톡 사운드 부분 인기곡으로 동시에 이름을 올리며 해당 플랫폼에서 막강한 음원 존재감을 자랑했다.'Still With You'는 틱톡에서 4억 8000만 조회수를 넘어섰고, 'Stay Alive'는 발매 한 달이 지났지만 1억 9000만뷰를 목전에 두고 있다. 특히 'Still With You'는 2020년 6월 사운드클라우드에서만 무료 공개됐고 유료 음원 플랫폼에서는 정식 발매를 하지 않았음에도 틱톡에서 뜨거운 인기를 누리고 있다.'Still With You'는 일반 리스너들 외에도 러시아 최고 발레단 마린스키(Mariinsky Ballet)에서 솔리스트로 활약 중인 발레리나 마리아 호레바(Maria Khoreva)의 눈물샘을 자극했다.또한 투모로우바이투게더 멤버 연준, 드림캐쳐 수아, 공원소녀 서경 등도 'Still With You'에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 인도의 유명 싱어송라이터 액시 바글라(Aksh Baghla), 인도네시아 가수이자 140만 명의 구독자를 보유한 유명 유튜버 '레자 다르마왕사(Reza Darmawangsa), 엘라스트 원혁, 밴드 루시의 신광일 등이 'Still With You'를 커버했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr