'듀엣도 믿듣웅' 임영웅, 'All For You' 무대 100만뷰 돌파…꾸준한 인기

임영웅과 오마이걸 효정이 부른 ‘All For You’ 무대가 지속적인 인기를 끌고 있다.2020년 8월 ‘미스&미스터트롯 공식계정’ 유튜브 채널에는 “【클린버전】 임영웅 & 효정 - All For You 뽕숭아학당 14화”이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상은 25일 기준 100만 뷰를 돌파했다.공개된 영상에는 함께 ‘All For You’ 무대를 선보이고 있는 임영웅과 오마이걸 효정의 모습이 담겨 있다.한편 임영웅은 지난 2월 브랜드평판 지수 가수 부문 2위, 트로트가수 부문 1위, 스타부문 3위를 차지했다. 더불어 1월달 서울가요대상에서 본상,인기상,OST 상,트로상을 수상하며 총 4관왕의 영예를 안았다. 또 가온차트 뮤직 어워즈에서는 '어덜트 컨템포러리 뮤직상'을 수상했다.임영웅은 최근 대형 산불로 힘든 시기를 겪는 이재민들을 돕기 위해 1억원을 사랑의열매에기부 했다.임영웅은 “산불로 삶의 터전을 잃은 주민분들에게 조금이나마 힘이 됐으면 한다”고전했다, 그리고 영웅시대 팬들도 11일 아침 산불 피해민들을 돕기 위해 사랑의 열매를 통해 2억6000만 원을 기부 했다.팬들을 살뜰히 챙기는 '팬바보'로 알려진 임영웅은 유튜브, 팬카페, SNS 등을 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 임영웅의 공식 유튜브 채널인 '임영웅'에는 일상, 커버곡, 무대영상 등 다양한 영상이 업로드 되고 있다.공식 유튜브 채널에는 구독자 131만명과 채널 총 조회수 13억 뷰를 기록중이고 공식 유튜브 채널내 독립된 채널인 '임영웅Shorts' 역시 구독자 21만 명 이상과 총 조회수 3000만 뷰 이상을 기록하고 있다. '임영웅Shorts'에는 임영웅의 촬영 비하인드나 연습 모습, 무대 직후 등 소소한 모습이 1분 내외의 영상으로 공개되며, 보는 이들에게 소소한 재미를 선사하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr