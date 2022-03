모델 겸 배우 정호연이 같은 소속사 김민하를 응원했다.정호연은 25일 자신의 인스타그램 스토리에 배우 김민하의 게시물을 공유했다.공개된 사진 속 정호연은 이에 자신의 인스타그램 스토리에 김민하의 게시글을 인용해 "Yes i'm ready. Go take the world"라는 화답 글을 남기며 든든하게 지원했다.한편 '파친코'는 금지된 사랑에서 시작되는 이야기로 한국과 일본, 그리고 미국을 오가며 전쟁과 평화, 사랑과 이별, 승리와 심판에 대한 잊을 수 없는 연대기를 그리는 작품이다.사진=정호연 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr