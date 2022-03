걸그룹 위키미키 (Weki Meki)의 ‘COOL’이 ‘카리스마 폭발! 최고의 걸크러시 노래’ 투표에서 1위를 차지했다.스타 팬덤들의 적극적인 투표로 만들어가는 글로벌 스타 팬덤 애플리케이션 ‘스타플레이’는 지난 3월 8일부터 3월 22일까지 총 2주간 ‘카리스마 폭발! 최고의 걸크러시 노래’라는 주제로 투표를 실시했다.불과 몇 년 전까지만 해도 ‘걸크러시’는 걸그룹 콘셉트의 메인 주류가 아니었다. 그러나 K팝이 아시아 시장을 넘어 세계적인 팬덤을 구축해 나가고 주체성을 가진 여성의 이미지를 선호하는 사회적 분위기가 무르익으면서 그간 특정 팀의 전유물처럼 여겨져 오던 ‘걸크러시’를 콘셉트로 차용한 걸그룹들이 점점 늘어났다.강렬한 카리스마와 강인하고 당찬 에너지로 걸크러시 매력이 폭발하는 곡들을 대상으로 진행된 이번 투표에서 걸그룹 위키미키 (Weki Meki)의 ‘COOL’ 이 총 47.72%의 득표율로 ‘카리스마 폭발! 최고의 걸크러시 노래’ 1위를 차지했다.위키미키의 ‘COOL’은 2020년 10월 발매된 네 번째 미니앨범 ‘NEW RULES’의 타이틀곡이다. ‘COOL’은 그루비한 리듬과 매력적인 베이스 라인, 귀에 꽂히는 신스 사운드가 어우러진 댄스곡으로 정해진 틀을 벗어나 자기 자신이 룰을 만들어가겠다는 당당하고 자신감 있는 가사가 특징이다.도입부의 시크한 랩 파트부터 후렴구의 파워풀한 보컬까지 수준급의 음악적 역량을 갖춘 겸비한 위키미키 멤버들의 보컬과 래핑이 조화롭게 어우러져 많은 리스너들을 사로잡았다.그간 ‘틴크러시’ 콘셉트로 많은 사랑을 받았던 위키미키는 ‘COOL’을 통해 한층 더 쿨하고 시크한 걸크러시 매력을 선보였다. ‘내가 만들어가 New rules’, ‘재미없는 규칙은 다 벗어나 우리가 바꿔버리면 되니까’, ‘내 멋대로 해 나는 나답게’ 등의 가사를 통해 한계를 뛰어넘는다는 위키미키의 주체적인 당당함을 발산하며 강렬한 비트와 파워풀한 멜로디가 여기에 시너지를 발휘하며 더욱 흥을 돋운다.‘COOL’ 또한 한층 더 성장한 퍼포먼스는 물론 걸크러시 매력으로 중무장한 스타일링을 선보이며 듣는 재미에 보는 재미까지 더했다. 다 함께 앉아 날카로운 눈빛으로 무대를 압도하는 도입부를 시작으로 손목의 향수 냄새를 맡는 포인트 안무, 위키미키의 메인 댄서 최유정이 직접 구성한 안무 등 다채로운 요소들을 적재적소에 넣었다. 유연하면서도 에너지가 넘치는 완벽한 칼군무에 파워풀하고 절도 있는 동작, 당당함이 뚫고 나오는 표정은 거칠고 우아한 위키미키의 ‘와일드 엘레강스’한 분위기를 찰떡같이 소화하며 무대를 압도한다. 여기에 수트와 점프수트, 워커부츠 등 카리스마 넘치는 의상으로 시크함을 더해 위키미키의 당돌한 걸크러시를 더욱 발산하는데 성공했다.위키미키는 ‘COOL’은 활동으로 괄목할 만한 값진 성과를 이루어 냈다. ‘COOL’ 뮤직비디오는 발매 6일 만에 뮤직비디오 조회 수 천만 뷰를 돌파했으며 빌보드 ‘월드 디지털 송 세일즈 차트’ 25위에 오르며 전 세계 음악팬들의 관심을 이끌어냈다. 또한 빌보드 비평가 선정 ‘2020 베스트 K-POP 노래 20’에 5위로 선정되며 글로벌 시장에서 존재감을 입증했다.한편 단체 활동으로 완전한 시너지를 보여주며 ‘성장형 아티스트’로 가능성을 입증한 위키미키는 노래, 연기, 예능 등의 분야에서 각자의 개성과 재능을 선보이며 다방면으로 활발한 개인 활동을 이어가고 있다.위키미키의 ‘COOL’에 이어 ‘4세대 대표 루키’ kep1er (케플러)의 ‘WA DA DA’가 2위를 차지했다. ‘WA DA DA’는 신나는 빅룸 하우스 장르 기반의 댄스곡으로 케플러 특유의 러블리한 걸크러쉬 매력이 돋보이는 곡이다. 3위는 드림캐쳐의 ‘Odd Eye’, 그리고 GOT the beat의 ‘Step Back’이 그 뒤를 이었다. 해당 투표의 결과는 글로벌 스타 팬덤 앱 ‘스타플레이’에서 확인할 수 있다.한편 스타플레이에서는 오는 4월 5일까지 ‘소년미 뿜뿜! 소년미 넘치는 남자 아이돌 노래’라는 주제로 스타플레이리스트 투표를 진행중이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39 @tenasia.co.kr