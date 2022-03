방탄소년단 정국 인스타그램 아이디 'jungkook.97' 바꾸자→'abc군' 트위터 한국 실시간 트렌드 1위

방탄소년단(BTS) 정국이 인스타그램 아이디를 바꾸자 'abc군'이 트위터 실시간 트렌드 1위에 올랐다.지난 16일 정국은 인스타그램 아이디 'abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz'를 'jungkook.97' 으로 변경해 팬들을 들썩이게 했다.정국의 기존 인스타그램 아이디 'abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz'는 센스 넘치는 독특함에 맥도날드 마저 탐내며 공식 트위터 사용자 이름을 'ab_ _efghijkl_nopqrstuvwxyz' 로 바꾸기도 해 화제를 모은 바 있다.또 '어몽어스'(Among Us)는 "love to get happy meals at cdm"(cdm(맥도날드)에서 행복한 식사하는걸 좋아해요), 캔디 브랜드 '소울 패치 키즈'(Sour Patch Kids)는 "w_at", 패스트푸드 레스토랑 체인점 '잭스비'(Zaxby's)는 "ZzzZz_Zz_zzzZZZZZ", 음료 브랜드 '락스타 에너지 드링크'(Rockstar Energy Drink)는 "_b_defghij_lmn_pq___uvwxyz", 미국 승차 서비스 '리프트'(Lyft)는 "abcde_ghijk_mnopqrs_uvwx_z" 미국 대형 유통 업체 '타겟'(Target)은 "ab_so_lutely♥" 등 공식 계정들은 다양한 댓글을 맥도날드 게시물에 남기며 정국의 아이디에 대한 뜨거운 관심을 보이기도 했다.새로 바뀐 'jungkook.97' 은 평범하지만 정국의 영어 이름과 태어난 해를 넣은 고유 맞춤형 아이디로 기억하기 쉽고 눈에 확 들어온다.당일 해당 소식이 전해진 후 오전 11시경 소셜네트워크서비스 트위터 한국 실시간 트렌드 1위에 'abc군'을 비롯해 10위 인스타아이디, 11위 아이디 한바가지, 16위 정구기 아이디 등 정국과 관련된 키워드가 오르며 '핫'한 관심과 화제성을 입증했다.이에 팬들은 "abc군 떠나고 점찍고 점정국으로 돌아왔어ㅋ정구기 귀엽다" "abc군 귀엽고 정들었는데 정국.97님의 의견을 존중합니다" "abc군 귀여웠지만 바뀐 거 이름 들어 있어서 좋다" "맥도날드도 탐냈었는데 아쉽다" "abc군 내가 본 아이디 중에 제일 천재적이었는데ㅋㅋ 돌아와 아이디 길다고 안 놀릴게 ㅋ" "별거 아닌데 정구기가 하면 왜 다 이렇게 귀여울까?ㅋㅋㅋ" "이전 아이디가 천재적이면 지금은 또 이름만으로 깔끔하고 묵직하고 좋아" "트위터에서 abc군 찾고 난리났음" "정국이가 봐꾼 이유 궁금하당" "abc군 한국 실트 1위ㅋㅋㅋ 화려하게 떠나네" 등 반응을 나타냈다.한편, 정국의 인스타그램 계정은 17일 기준, 3456만 팔로워 수를 보이며 슈퍼 글로벌 대세의 영향력과 인기를 동시에 엿보게 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr