GNM자연의품격이 조정석과 함께한 GNM오메가3 두 번째 시리즈, ‘초임계 알티지오메가3 루테인지아잔틴’ 편을 16일 전격 공개했다.GNM자연의품격은 ‘누구나 쉽고 간편하게 건강할 수 있어야 한다’는 건강 실용주의를 바탕으로 탄생한 헬스케어 전문 브랜드이다. 건강기능식품, 건강즙, 건강식품(헬시푸드) 등 전 제품 온라인몰 누적 총 180만건 이상의 압도적인 리뷰수를 기록함은 물론, 스마트하고 간편한 제품을 선보이며 건강의 대중화를 선도하고 있다.이번 GNM의 오메가3 CF는 ‘잘 나가는 오메가3’와 ‘다 가진 오메가3’까지 총 2가지 시리즈를 순차적으로 공개했다. 라이징 스타로 의인화한 제품과 주목할 만한 인사를 소개하는 토크쇼 컨셉을 활용해 제품 특장점을 효과적으로 나타냈으며, 혈행과 눈 건강을 더블 케어할 수 있는 제품 특징을 바탕으로 ‘다 가진 오메가3의 자격’ 메세지를 뽑아냈다.CF 2편에서 스페셜 MC로 출연한 조정석은 감탄사 ‘OMG(Oh My God)’를 삼행시 삼아 제품 특징을 재치 있게 풀어낸다. “O. 오메가3 흡수율 업”, “M. 멀티 기능성 루테인 지아잔틴까지 꽈악”, “G. GNM의 야심작, Oh My GNM!” 멘트를 통해 혈행과 눈 건강을 한 번에 관리할 수 있다는 더블 케어 제품임을 소개한다. 이 과정에서 화려한 스포트라이트를 받으며 자신감 있게 등장하는 제품 캐릭터가 광고의 재미 포인트다.GNM자연의품격 관계자는 “신나는 BGM과 깜찍한 제품 캐릭터 등 각종 디테일을 더해 프리미엄한 제품력과 이미지를 표현하는데 초점을 맞췄다”며, “배우 조정석의 호소력 짙은 목소리와 위트 있는 연기가 더해져 완성도 높은 광고가 탄생한 것 같다”고 말했다.서예진 텐아시아 기자 yejin @tenasia.co.kr