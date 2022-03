“방탄소년단 진”을 향한 구애...세계 스포츠 스타들의 뜨거운 고백

방탄소년단(BTS) 진을 향한 세계 곳곳 운동선수들의 최애 고백이 이어졌다.일본 프로골퍼 히가 마미코(比嘉 真美子)는 최근 자신의 공식 트위터 계정을 통해 "BTS 안에서라면 모두 격하게 멋있지만... jin이 좋아요"라는 글과 함께 하트에 둘러 쌓인 채 웃고 있는 이모티콘을 남기며 특별한 애정을 보여줬다.히가 마미코는 JLPGA(일본여자프로골프) 투어 우승 경력을 가진 일본의 최정상 골프선수다.그는 "개인적으로 GO GO의 진을 좋아합니다. 이유는 없지만 어쨌든 GO GO 좋아합니다"라는 글과 함께 울면서 웃는 이모티콘, #BTS #BTSJIN 해시태그 등을 남겨 남다른 팬심을 드러냈다.'고민보다 Go'(Go Go)는 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 承 'Her' 앨범의 수록곡으로, 한 번뿐인 자신의 인생을 가장 중요하게 여기라고 응원하는 밝고 신나는 느낌의 곡이다.WWE 선수인 노 웨이 호세(No Way Jose, 본명 Levis Valenzuela Jr)도 진이 아미에게 1위 감사 인사를 하며 남긴 셀카를 리트윗하며 "아마도 나의 최애"라는 글과 보라색 이모티콘 등으로 애정을 표현한 적이 있다.노 웨이 호세는 또 #StrawberryMoon은 진을 위한 것이라고 생각했다며 웃고 우는 이모티콘과 보라색 이모티콘으로 사랑을 나타냈다.서양에서는 6월에 뜨는 붉은 달을 스트로베리 문 (Strawberry Moon)이라고 부르는데, 노 웨이 호세가 스트로베리 문을 보고 진의 자작곡 'Moon'을 떠올리며 진을 위한 것이라고 그의 진한 팬심을 엿볼 수 있다.이에 그의 귀여운 팬심에 팬들은 크게 공감하며 호응했다.또 노웨이 호세는 "이렇게 아름다운 날에 RJ는 정원에 있는 것을 좋아합니다"라는 글과 함께 진이 만든 BT21 캐릭터인 알제이가 깜찍한 밀짚모자를 쓴 채 붉은 꽃 옆에 자리한 사진을 직접 찍어 개인 SNS에 업로드 했다.운동선수들에게도 큰 사랑을 받고 있는 진은 그 자신도 운동신경이 뛰어난 것으로 유명하다.진은 어릴 때부터 운동을 좋아하시는 아버지와 함께 운동을 하며 골프와 스노우보드 등 여러 운동을 배운 것으로 알려져 있다.진은 지난해 방탄소년단 자체 예능 프로그램 '달려라 방탄'의 '장기 프로젝트 테니스'에서 빛나는 활약으로 우승하는 등, 여러 콘텐츠에서 다양한 스포츠를 즐기는 만능 스포츠맨의 모습을 유감없이 보여줬다.지난 2월 후즈팬(Whosfan)에서 진행된 '동계 스포츠와 찰떡인 얼음공주 or 얼음왕자 아이돌은?' 설문조사에서도 진은 1위를 차지하며 뛰어난 운동신경 소유자로 정평이 나있음을 증명했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr