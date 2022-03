방탄소년단 진, 실버 보이스 향연 'Yours' 스포티파이 4900만뷰

방탄소년단(BTS) 진의 첫 솔로 OST 'Yours' 가 스포티파이에서 4900만 스트리밍을 돌파하며 눈부시게 빛났다.지난 11일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 'Yours'가 4900만뷰를 넘어서며 막강한 음원 파워를 과시했다.tvN 드라마 '지리산'의 메인 테마곡인 'Yours' (유어스)는 라이브 보컬 킹 진의 시원하게 뻗어나가는 고음, 가성과 진성의 완벽한 조화, 부드럽고 감미로운 음색으로 글로벌 팬들과 리스너들의 귀를 사로잡았다.'라따따따'의 진한 여운이 매력인 진의 'Yours' 는 한국 OST최초로 스포티파이 글로벌 차트에 45위로 데뷔한 이후, 발매 4개월이 지난 지금까지 꾸준한 사랑을 받으며 대기록을 작성 중이다.한편 'Yours'는 진의 자작곡 '슈퍼 참치'와 빌보드 핫 트렌딩 송즈 차트에서 독보적인 파워를 실감케했다.지난 10일 발표한 공식 빌보드 '핫 트렌딩 송즈 주간 차트' (Billboard Hot Trending Songs Chart-weekly, 3월 12일자) 'TOP 10'에 2곡 모두 차트인 되는 대기록을 이어가고 있다.진의 'Yours'는 5위를 기록하며 한국 솔로 가수로서 최장 기간 17주 연속 차트인을 작성하는 기염을 토했다.슈퍼스타 진의 자작곡 '슈퍼 참치'도 6위에 오르면서, 빌보드 핫 트렌드 송에 유일한 2곡 동시 차트인 이라는 기록을 세웠다.특별한 프로모션 없이 '솔로 아티스트 진(Jin)' 이 가진 고유한 매력과 뛰어난 역량, 팬들의 열정적 응원으로 이뤄낸 한국 솔로 가수 최초, 유일, 최장기간 차트인 기록으로 의미가 크다.최근 미국 경제 매거진 포브스(Forbes)에서도 진이 'Yours'와 '슈퍼 참치' 2곡을 성공적으로 동시에 히트시키는 기록을 경신했다고 전하며 "진은 자신의 분야에서 가장 성공한 남성 아티스트"라고 찬사를 보냈다.한편 진은 지난 3월12일 서울 잠실 종합운동장 주경기장에서 ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL’ 두 번째 공연을 완벽한 라이브 보컬과 화려한 퍼포먼스로 전 세계 팬들의 열정적 응원을 받으며 성공적으로 마쳤다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr