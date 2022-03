사진=방탄소년단 RM 인스타그램

그룹 방탄소년단 RM이 무대 위 사진을 공개했다.RM은 11일 자신의 인스타그램에 글 없이 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 지난 10일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL' 무대를 위해 리허설 중인 RM의 모습이다.RM은 흰 티셔츠와 검은색 트레이닝복을 입고 무대 위에 오른 모습이다. 그는 선글라스를 착용하고 리허설에 임하고 있다. RM의 프로페셔널한 모습이 돋보인다.한편 RM이 속한 방탄소년단은 오는 12일과 13일에도 같은 장소에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'을 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr