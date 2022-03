사진=방탄소년단 뷔 인스타그램

그룹 방탄소년단 뷔가 2년 반 만에 개최한 서울 대면 콘서트 현장 사진을 공개했다.뷔는 11일 자신의 인스타그램에 "Day 1"이라는 글과 함께 세 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 지난 10일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL' 무대 위에 오른 뷔의 모습이다.뷔는 화려한 조명과 어우러지는 자태를 자랑해 시선을 끈다. 특히 흑백 필터에도 자신만의 아우라를 형성했다.한편 뷔가 속한 방탄소년단은 오는 12일과 13일에도 같은 장소에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'을 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr