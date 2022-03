'올라운더 아이콘' 방탄소년단 정국, 총장상 수상하며 대학교 졸업

방탄소년단(BTS) 정국의 대학교 졸업 및 총장상 수상 소식이 전해지며 트위터 전세계 실시간 트렌드 1위에 이름을 올렸다.지난 3일 글로벌사이버대학교는 2021학년도 학위수여식에서 '총장상(President Award)'을 받은 방탄소년단 멤버 정국의 수상 소감 영상을 공개했다.학위수여식은 온라인 생중계로 개최된 가운데, 글로벌 사이버 대학교 방송연예학과 17학번인 정국(본명: 전정국)은 총장상 선정 소감을 영상으로 대신 전했다.정국은 "졸업은 하나의 마침표인 동시에 시작이라고 하는데, 그래서 그런지 뭉클하면서도 한편으로는 설레는 느낌을 갖게 하는 것 같다"며 졸업을 하면서 느낀 진솔한 소감을 밝혔다.이어서 정국은 "후배님들에게 귀감이 되는 좋은 선배가 되도록 최선을 다하겠다' 고 굳게 다짐했고 "무언가를 배우는 일은 언제나 즐겁고 멋지고 설레는 일이라고 생각한다. 이 순간을 놓치지 않고 꿈과 목표를 위해 지금처럼 열심히 나아가길 바라겠습니다. 여러분의 멋진 꿈을 응원합니다." 라며 밝고 희망찬 메시지를 전했다.또 정국은 "저와 함께 졸업하시는 많은 학우여러분들 졸업 축하드립니다" 라고 졸업생들에게 축하의 인사도 잊지 않고 덧붙였다.당일 해당 소식이 전해지면서 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터에서는 "방송연예학과 17학번 정국이 대학교 졸업 축하해♡ 총장상 받은 것도 축하해♡" "내가 키운것도 아닌데 뭉클하니 눈물이ㅠㅠ 외모만큼 모든면에서도 성장해준 정국이가 자랑스럽고 고맙다" "앞으로도 정국이가 꿈꾸는 멋진 미래가 펼쳐지길! 응원할께" "우리 정국이 너무 자랑스러워!! 아 뿌듯해 정말 ㅠㅠ 졸업 축하해 정국아!!" "지금처럼 멋진 아티스트로 우리곁에 있어줘 항상 응원할께" "아직도 막둥이 중학교 졸업식이 생생한데..대학 졸업이래ㅠㅠ 뭉클하다" "이미 정국이는 많은 이들에게 귀감이되고 있어!! 정국이 꿈을 응원할게! 뭐든지 하고 마음껏 즐겨" 등 국내 팬들의 축하 메시지가 쏟아졌다.또 트위터의 월드와이드(전세계) 트렌드에서 'jungkook'이 1위, 'Congratulations Jungkook'이 9위에 오르는 폭발적 관심이 나타나면서 화제의 인물로 등극했고 'IM SO PROUD OF YOU', 'CONGRATS JUNGKOOK', Felicidades Jungkook' 이 뮤직 트렌드에서 트렌딩 되는 등 전세계에서 축하 물결이 이어졌다.2013년 6월 13일 방탄소년단으로 데뷔한 정국은 막내이지만 메인 보컬, 리드 댄서, 서브 래퍼 포지션을 맡으며 센터로도 대 활약하는 엄청난 실력의 소유자이다.또한 정국은 작사, 작곡, 프로듀싱 실력도 겸비하고 있으며 그림, 운동, 영상 제작 등 못하는 게 없는 다재다능한 재능까지 선보이며 '올라운더 아이콘', '황금 막내' 등으로 불리고 있다.한편, 정국은 최근 발매한 'Stay Alive'로 한국 웹툰 OST '최초' 빌보드 '핫 100' 차트에 진입했고 한국 아이돌 솔로곡 '최초' 월드 디지털 송 세일즈 차트 '2주 연속' 1위, 디지털 송 세일즈 6위, 캐나디안 핫 100 74위로 한국 OST 최고 순위 데뷔, 한국 남자 솔로곡 최고 순위 데뷔인 글로벌 톱 200 차트 13위와 글로벌 차트 8위, 해외 아티스트 최초로 빌보드 베트남 '핫 100' 차트에 1위, 히트 오브 더 월드 차트 총 6개 국가에 최다 진입한 한국 솔로곡 등 신기록 행진을 이어가며 K팝의 음원 파워를 톡톡히 보여주고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr