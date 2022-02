원더걸스 출신 우혜림이 2세를 품에 안았다.우혜림은 25일 자신의 SNS에 “우리 사랑이 건강하게 태어났어요”라는 멘트와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 깜찍한 아기의 발가락이 담겼다.이와함께 우혜림은 “Love at first sight is REAL”(첫 눈에 반한 사랑은 진짜다)라고 덧붙이며 아이에 대한 애정을 드러냈다.1992년생 우혜림은 그룹 원더걸스 멤버로 데뷔했으며, 2020년 7월 태권도선수 신민철과 결혼했다. 최근 건강한 아들을 출산했다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr